上然2期單日連沽6伙 吸金逾3600萬 錄兩組大手客入市｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」昨日(1日)錄得6宗成交，涉及金額逾3,600萬元，當中包括兩組大手客，其中一組屬「一客兩食」個案，購入一房及兩房；另一組採用1「家」1付款計劃購入三房連工人套及開放式單位。
萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目於3月中旬開售，不足三周合共累售419伙，銷情理想，總成交金額突破20億元。今日(2日)下午6時將展開新一輪銷售，以價單形式推出131伙，涵蓋開放式至三房戶型。
「上然」第2期次輪以先到先得形式發售單位涵蓋10伙開放式、62伙一房、46伙兩房，以及13伙三房，實用面積介乎246至723方呎。價單定價由318萬至1,155.3萬元，呎價介乎11,793元至17,654元。市值約7.4億元。
單位折實售價由267.2萬至970.5萬元，折實呎價介乎9,907元至14,830元，折實平均呎價均價約11,925元。當中有54伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。至於有10伙開放式、12伙一房及5伙兩房可以選用1「家」1及新1「家」1付款計劃。
「上然」第2期由第1座、第6座及第7座組成，提供682伙，單位實用面積介乎246至797方呎，戶型涵蓋開放式至三房，設有53伙特色單位，包括26伙連花園或平台的單位及27伙頂層連天台單位。今期設有139個住宅停車位，預計關鍵日期為2026年7月31日。