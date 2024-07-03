上環新紀元廣場業主因應市況降價10% 中層逾萬呎意向呎租36元

近期本港核心商業區租市加速復甦，成交量和空置率皆見改善。其中，上環區作為老牌商業區，區內配套完善、商業聯動性高，令甲級寫字樓需求不斷提升，吸引不少投資者及企業進駐。有業主趁勢委託中原(工商舖)作特約代理負責上環指標甲廈新紀元廣場低座中層全層單位租售事宜，意向呎租約36元。 中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事何德成表示，是次推出的租售項目位於皇后大道中181號的新紀元廣場低座12樓全層，面積達15,451方呎，意向呎租約36元；業主傾向出租作長線投資，亦會接受誠意買家出價洽購。據了解，該盤早前曾以每方呎約40元作招租，最新因應市況調低叫價約一成吸客。

業主提供多項配套服務 何德成稱，該單位為該廈罕有的全層交吉單位，實用率高，更擁有開揚園景；單位設計方正實用，適合各類企業進駐作總部之選。同時，業主提供免租期外，更會提供裝修津貼及室內泊車位等多項配套服務，既可為租戶或買家減輕裝修及泊車成本，增加物業的吸引力。 何德成指出，新紀元廣場低座外型典雅，裝修華麗，設有8部客用升降機，環抱四周是一系列意大利式噴泉、銅像及園藝，日常人流暢旺。該廈基座為商舖，設有不少食肆及商店。大廈租戶不乏知名大企業，如滙豐銀行及中國銀行。企業進駐於此，品牌形象定必有所提升。該廈地理位置亦十分優越，地處上環核心地段，正對上環港鐵站出口，行至港澳碼頭亦只需8分鐘，交通極為便利。區內配套設施完善，除了毗鄰中西區海濱長廊等休憩空間，亦臨近國際金融中心商場和四季酒店等餐飲娛樂場所及休閒購物設施，為企業和投資者提供優質的商務環境和投資價值。