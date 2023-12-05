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地產
2023-12-05 10:00:00

上環THE WELLINGTON首推3分層戶招租 意向呎租逾40元 貼近市價｜商廈市況

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上環商廈THE WELLINGTON推出3個全層寫字樓樓面招租，附齊全裝修，每層樓面意向呎租約40多元起。

上環商廈THE WELLINGTON推出3個全層寫字樓樓面招租，附齊全裝修，每層樓面意向呎租約40多元起。

政府推動「招商引資引才」措施，帶動商廈氣氛轉旺，加上目前部分商廈租金持續回調，利好寫字樓洽租有所上升。有業主趁勢推出旗下上環THE WELLINGTON全層樓面招租，推出3層具裝修的中高層樓面，委託中原(工商舖)作獨家代理招租事宜，每層樓面意向呎租約40多元起。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事何德成表示，上述招租物業位於上環威靈頓街198The Wellington，率先推出的3層寫字樓分佈於中高層，樓面面積均為約3,597方呎，意向呎租約40多元。他指出，寫字樓單位樓底高近4米，為區内罕有，且招租單位備有齊全及優質裝修，租戶可即租即用，甚為適合中型財經、金融管理集團等企業作總部營運。

叫價貼近毗鄰同類戶呎價

THE WELLINGTON位處中上環核心地帶，與皇后大道中及德輔道中區內主要街道僅數步之隔，亦毗鄰蘭桂坊及蘇豪等消費熱點，位置優越，而大廈租客以金融、會計及資產管理等相關行業為主。何德成稱，參考附近同類型物業如中遠大廈，最新於8月份錄得的租務成交屬於高層，當時成交呎租約4244元，可見上述物業業主叫價仍相當貼市。他補充，聖誕及新年檔期為寫字樓租賃旺季，不少企業會趁假期前物色樓面進駐或搬遷，以趕及在新一年營運。同時，由於假期時市面缺乏裝修公司承辦工程，故備上述寫字樓單位備有齊全裝修，會較受企業青睞，亦可為企業減省搬遷成本，在租金及裝修成本上均具有優勢。

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