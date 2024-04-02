上車客睇樓即日366.9萬購荃威花園兩房 換樓客1518萬承接萬景峯四房｜二手市況

撤辣後購買力持續湧現，帶動樓市交投回勇。中原地產荃灣萬景峯分行副分區營業經理余仲平表示，荃灣區上月交投重上逾200宗水平，全月錄約246宗二手買賣成交，創13個月新高。雖然剛過去的復活節長假期，大批港人離港外遊，市況轉靜，但仍有買家把握時機執平貨，4日長假該區錄得約22宗買賣成交。