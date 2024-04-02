上車客睇樓即日366.9萬購荃威花園兩房 換樓客1518萬承接萬景峯四房｜二手市況

撤辣後購買力持續湧現，帶動樓市交投回勇。中原地產荃灣萬景峯分行副分區營業經理余仲平表示，荃灣區上月交投重上逾200宗水平，全月錄約246宗二手買賣成交，創13個月新高。雖然剛過去的復活節長假期，大批港人離港外遊，市況轉靜，但仍有買家把握時機執平貨，4日長假該區錄得約22宗買賣成交。
荃威花園市景兩房 36年升值8倍
該分行新近促成荃灣荃威花園J座高層6室成交，單位實用面積480方呎，屬兩房間隔，享荃灣市景。余仲平稱，業主原叫價395萬元，現減價28.1萬元，以366.9萬元成交，平均實用呎價7,644元。新買家為外區上車客，鍾情荃威花園間隔實用，環境舒適，見上址望市景，景觀開揚，睇樓即日火速拍板承接。據悉，原業主於1988年3月以41萬元購入上述單位，持貨36年，現帳面獲利325.9萬元，單位升值8倍。
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換樓客議價132萬 購萬景峯四房
另外，中原地產荃灣西站第二分行B組高級分區營業經理林恩信表示，新近促成荃灣萬景峯5座高層C室成交，單位實用面積822方呎，屬四房間隔，享開揚市景及山景。單位業主於上月調低叫價至1,650萬元，經議價後，最終再減132萬元，以1,518萬元沽出，折合實用呎價18,467元。他又稱，新買家為區內換樓客，鍾情單位屬極高層，景觀非常開揚，見價錢合理，銀行估足價，加上預料樓市將繼續回穩向上，遂加快入市決定。原業主則於2009年12月以763萬元買入單位，持貨約15年轉手，帳面獲利755萬元或升值99%。
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