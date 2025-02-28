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地產
2025-02-28 19:18:28

下年度推8幅住宅地｜中原張競達：市區小型地皮料受歡迎 惟對賣地收入構成壓力

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下年度推8幅住宅地｜中原張競達：市區小型地皮受歡迎 惟對賣地收入構成壓力

發展局剛公布下年度賣地計劃，將推出8幅住宅用地招標，提供約4,450個單位。

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發展局剛公布下年度賣地計劃，將推出8幅住宅用地招標，提供約4,450個單位，連同鐵路物業發展項目、市建局項目及私人重建發展項目，預計下年度潛在供應合共提供約13,700個住宅單位，較年度目標13,200伙為高。住宅地當中，3幅屬滾存地皮，其餘5幅新增住宅地分別位於筲箕灣東大街、佐敦谷彩興路、牛頭角彩霞道、屯門海珠路及荃灣永順街，供應平均分布港九新界各區。

單位數創政府主動賣地後15年新低

中原測量師行張競達認為，商用物業市道持續疲弱，新一份賣地計劃決定停止推售商業用地屬無可厚非。8幅住宅地為下年度提供4,450個單位，雖創政府主動賣地後的15年新低，但現時市場供應充足，政府配合市況減少賣地可算是審時度勢的做法，亦可保護市民的財富和購買力。下年度的8幅地皮均為細地，每幅地皮供應的單位數量均低於1000伙，規模不大，未來大型土地供應大多集中於北部都會區，為加快供應，新增地皮多由市區用地改劃，加上發展商近年投地態度趨向謹慎，配套成熟的小型地皮更受發展商歡迎，惟對賣地收入構成一定壓力。

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他續指，下季度屯門海珠路地皮，規模較細，位置鄰近輕鐵站及巴士站，交通網絡完善，社區設施亦成熟，投資風險較低，預計地皮每呎樓面地價1,5002,000元，地價約4.35.7億元。8幅住宅地地價估值合共162.9167.3億元。

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