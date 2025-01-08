世邦魏理仕：今年本港甲廈空置率料升至18.9% 租金最多跌一成｜商廈市況

世邦魏理仕最新發表《2025年香港商業房地產市場展望》指出，去年全年甲級寫字樓全年租賃量總計430萬方呎，按年增加6.3%，淨吸納量達到95.6萬方呎，為2018年以來的最高的水平。不過，甲級寫字樓去年增167萬方呎供應，全年空置率仍進一步攀升至17%，空置率過剩導致全年租金下跌6.3%，較2023年跌5.5%加劇。 該行香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩預計，今年中國的經濟政策或會刺激香港IPO活動增加，並提振本港金融業的發展，新租賃量預計將按年增加5%。不過，今年預計新增315萬方呎供應，或會令空置率繼續上升至18.9%，預計租金將再下降5%至10%。

核心商 舖今年租金預計升5% 商舖方面，儘管去年零售銷售數字有所下跌，但新租賃查詢持續，較低的租金水平亦支持穩定的租賃交易，加上入境旅遊的持續增長，疫情以來相對低調的國際品牌今年對核心地區表現出興趣，核心區一線街商舖租金連續兩年呈現上升趨勢，去年全年增幅達5.7%，至於空置率按年下降1.3個百分點，截至去年12月底達到7.8%。 世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強表示，展望2025年，香港的盛事經濟將帶動旅客人數持續增長。儘管消費模式出現結構性轉變，零售額增長保持在適度水平，預計餐飲業將最為受惠。大多數新開商店將集中於中低檔餐廳、新興時尚品牌及健康相關零售商。核心區一線街商舖空置率預計將保持在相對較低的水平，並支持2025 年租金上升5%。

去年商業地產投資宗數創20年最少 工業及物流物業租金今年預計繼續下調，該行香港顧問及交易服務-工業及物流部執行董事兼主管黎尚文表示，去年工業租賃氣氛減弱，倉庫全年新租賃量年減0.5%至310萬方呎，為2014年以來的最低水平。持續的空置壓力導致倉庫租金全年按年下跌4.6%，為2020年以來最大年度跌幅。 他續指，不過受惠於新興的消費模式，電商營運商快速增長，特別是來自中國大陸的電商，貢獻全年總租賃量26%。今年貿易緊張局勢升級將對租賃需求和租賃量帶來壓力。不過，隨著中國內需加速增長及香港貿易增長趨穩，物流空間的潛在需求將會改善，預計2025年倉庫租金將輕微下跌5%以內。

商業地產投資氣氛仍然低迷，主要是因為長期出現負利差情況，去年全年交易錄得98宗，在過往20年以來最少；交易總額達410億港元，較2023年上升1.2%。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，去年即使減息開始，投資動力依然緩慢，融資成本居高不下，負利差持續存在。今年借貸成本預計將進一步下降，但若果美國通脹壓力再次出現，下跌幅度或未如市場預期。即使減息持續，空置風險較高板塊的資本價值仍將面臨下行壓力，將為用家及長期投資者提供機會。