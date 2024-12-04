中上環甲廈活力重現 中遠大廈中層全層放售 意向價3.35億｜商廈市況

中央降準降息，下調存款準備金率，「組合拳」帶動香港股市及投資氣氛，香港核心商業區寫字樓市場可望重展活力，當中位處中上環一帶的優質甲級商廈，更會受到企業及投資者的追捧。有業主趁勢委託中原(工商舖)作獨家代理負責上環皇后大道中183號中遠大廈中層全層戶的租售事宜，業主更提供彈性，可以分拆單位出售，意向呎價僅約1.7萬元，叫價由5,057.5萬元起，全層單位市值約3.35億元，而該樓層的交吉單位意向呎租則約32元。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次獨家代理推售的中遠大廈23樓全層，總面積達約19,746方呎，意向價約3.35億元，當中約半層連租約，餘下部分將會以交吉形式出售，既適合長期投資者，也符合企業自用需求，為有意進駐核心商業區的買家提供理想選擇，該層樓面更可以分拆形式出售，單位最細面積由2,975方呎起，叫價由5,057.5萬元起；而其餘交吉單樓面亦推出市場招租，意向呎租約32元。