中上環甲廈活力重現 中遠大廈中層全層放售 意向價3.35億｜商廈市況

中央降準降息，下調存款準備金率，「組合拳」帶動香港股市及投資氣氛，香港核心商業區寫字樓市場可望重展活力，當中位處中上環一帶的優質甲級商廈，更會受到企業及投資者的追捧。有業主趁勢委託中原(工商舖)作獨家代理負責上環皇后大道中183號中遠大廈中層全層戶的租售事宜，業主更提供彈性，可以分拆單位出售，意向呎價僅約1.7萬元，叫價由5,057.5萬元起，全層單位市值約3.35億元，而該樓層的交吉單位意向呎租則約32元。
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次獨家代理推售的中遠大廈23樓全層，總面積達約19,746方呎，意向價約3.35億元，當中約半層連租約，餘下部分將會以交吉形式出售，既適合長期投資者，也符合企業自用需求，為有意進駐核心商業區的買家提供理想選擇，該層樓面更可以分拆形式出售，單位最細面積由2,975方呎起，叫價由5,057.5萬元起；而其餘交吉單樓面亦推出市場招租，意向呎租約32元。
謝立生指，該單位樓底高度約3.9米，空間感十足，並享有海景及開揚景觀；設計方正實用，並附帶租約出售的部分，為投資者提供穩定的租金回報，而交吉出售的部分則方便自用買家根據企業需求進行個性化裝修。同時，該廈為52層高的商業大廈，地下至7樓為停車場，9樓至52樓則為寫字樓，大廈以典雅的建築設計和完善的設施吸引眾多國際企業進駐，提升整體物業的吸引力。
謝立生稱，中遠大廈為中上環區核心著名甲級商廈，交通便利，除鄰近上環港鐵站出口外，與港澳碼頭更能無縫連接，為企業提供高效的跨境商務往來便利。現時大廈租戶及用戶包括中遠海運、瀘州老窖、市區重建局、長江證券融資、加多寶及外國駐港總領事館等。
意向呎價較高峰期時相差約25%
根據市場資料顯示，在過去3年間，中遠大廈成交個案呎價普遍在2.1萬元或以上，高見2.25萬元，今次叫價呎價約17,000元，較高峰期時差幅達約25%，實屬吸引叫價。隨著投資氣氛持續升溫，區內商業氛圍日益濃厚，租金及物業價值逐漸攀升，而中遠大廈作為上環著名甲級商廈，其地理位置優越，配套設施完善，投資價值更趨可觀，相信會吸引眾多企業及投資者的垂青。