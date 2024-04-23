中原地產名日·九肚山深圳南山店開幕 備專車接送內地客到港參觀示位｜沙田新盤

詹勳榮表示，「高尖系列」的單位實用面積1,226方呎，15伙單位在扣除最高適用折扣優惠後最平為1,622.7萬元，實用面積呎價低至13,236元。是次發展商為「高尖系列」買家提供多項置業優惠，包括代繳印花稅優惠、「自選先租後付車位認購」優惠及獲贈總值48萬元的「高尖置業傢俱禮券」優惠，禮券可用以選購意大利名牌Frag家俬系列。還為方便國內買家靈活付款，推出「高尖才俊滴滴金」的付款計劃，買家可享特長成交期，有利彈性地運用資金。

名日．九肚山近蓮塘口岸

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，自從2月尾政府於財政預算案中宣布樓市辣招全面撤銷，整體市況全面向好，一及二手交投急增，近期各大發展商亦看準旺市時機，紛紛趁勢推盤，相信一手新盤將持續主導大市，4月份至今已錄近1,200宗一手成交，預期全月可錄約3,000宗一手成交，成交量或未及上個月但預計成交金額有機會創新高，整體市況全面向好。

余志偉續指，「名日．九肚山」來往蓮塘口岸非常便捷，有利穿梭中港兩地，相信對內地買家具吸引力，故樓盤一直吸引不少內地客人查詢及睇樓。於五一黃金周期間，中原地產更會備專車，來往兩地接送內地客戶到港參觀現樓示位，亦有特派專員為內地客人介紹樓盤特點及優勢，期望進一步吸引內地客源。