中原地產支持庭恩兒童中心 義工隊近百人參與「助言喜行…一步，幫一生」步行籌款

中原地產一直秉持「取諸社會，用諸社會」的信念，與員工一起不遺餘力地參與慈善活動及義工服務。中原地產日前參與由庭恩兒童中心舉辦的「助言喜行…一步，幫一生」慈善步行籌款活動 ，步行地點位於鰂魚涌公園。中原地產除了踴躍捐款之外，管理層、前線與後勤義工隊近百位同事亦到場參與是次步行活動，既出錢又出力。中原集團主席施永青伉儷、中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄伉儷、中原地產執行董事(中央事務)蘇丹莉更獲邀請作主禮嘉賓，一同主持啟動儀式。施永青及黃偉雄亦分別於活動上致辭，並與在場家長、兒童及義工分享對庭恩兒童中心在言語治療努力上的肯定與支持。中原是次籌得善款145,000元，獲大會頒發團體最高籌款額銀獎，以示感謝。

庭恩兒童中心是全港首間亦是目前唯一專注提供單一言語治療服務的非牟利機構，為有語言障礙及低收入家庭兒童提供一對一專業治療，幫助他們跨越溝通障礙、積極融入社會，並成為家長最可靠的同行夥伴。中原地產已支持庭恩兒童中心多年，不僅捐款，中原義工隊亦積極協助中心舉辦活動，與庭恩已建立深厚的夥伴關係。今年再度參與步行籌款，中原管理層及義工隊同事均享受了一個既溫馨又有意義的周末。未來，中原地產將繼續與庭恩兒童中心攜手，秉持「用心．有愛．有力量」的理念，為語言障礙兒童提供持續支援，讓每一步善行，都成為孩子自信前行的動力，陪他們走得更遠、看得更廣。