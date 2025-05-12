中原地產獲發展商確認 奪上然開售銷售總冠軍｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」自今年3月中推售以來銷情理想，中原地產把握機遇部署最佳銷售策略，全力協助買家入市該優質項目，以超卓的成盤能力成功創出亮麗佳績，獲發展商確認為開售迄今全行銷售總冠軍(截至2025年5月12日)，獲萬科香港董事總經理周銘禧及萬科香港市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞親自嘉許中原的傑出表現，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑及中原地產新界東高級資深營業董事余志偉率領團隊代表接受殊榮，齊賀佳績。

陳永傑表示，近期關稅戰有緩和跡象，加上內地人行降準，港元拆息回落，市場充斥利好因素，新盤銷情勢如破竹，加上憧憬美國年中有機會減息，整體入市信心明顯提升，近期有內地黃金週加持，加上預料5月份仍以一手主導，一手成交量料可達約2,000宗，按月升約八成。

余志偉指出，「上然」居住環境舒適，深得買家歡心，位置上鄰近港鐵大埔墟站，東鐵線來往九龍、港島以至北上福田口岸及羅湖口岸等亦相當便捷，不論自用或投資皆宜，加上於100元印花稅新措施效應下，細價樓交投持續暢旺，「上然」為市場提供大量上車盤選擇，屬市場上搶手貨，深得買家歡心，銷售反應相當理想，中原地產團隊定必將如此優質的項目推介予尊貴客戶，於樓盤繼續交出亮麗成績。