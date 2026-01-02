中原地產：首100名獨家放盤業主可獲送贈「匙盤智安心」計劃 保障金額高達500萬｜代理動態

樓價向升，不少業主趁勢將物業出售套現，或換樓提升生活質素。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨著成交量增多，二手放盤量減少，現時中原網頁放盤量少於30,000個，較去年同期減少24%，但獨家放盤則維持於1,300個水平，反映二手業主們希望趁市旺，以獨家盤這誘因吸引代理為其放盤促銷，同時獨家委託對物業亦帶來一定保障。
為進一步保障獨家放盤，中原地產公布，2026年1月1日起，將向首100名 獨家放盤的二手業主，送出全港獨家首創的「匙盤智安心」保障計劃。2026年1月1日起，委託中原地產獨家放租及放賣的空置鎖匙盤，於獨家放盤期內可獲中原地產送出「匙盤智安心」保障計劃，第三者責任保額高達500萬元。
「匙盤智安心」保障計劃是由中原理財提供的財產全險及公眾責任保險，是針對經由中原地產獨家放盤期間由代理所引致的物業損毀及意外的風險保障，放盤物業必須無人居住，以及業主須將鎖匙或密碼給予中原地產。「匙盤智安心」保障範圍包括家居財物和樓宇結構保障，保額共100萬元；意外造成的法律/公眾責任保障，第三者責任保額為500萬元。
當中家居財物和樓宇結構保障：保障物業內家居財物損毀，包括傢俬、家居用品、電器等，每件傢俬/電器最高賠償額為5萬元，每件家居用品賠償額為5,000元；總數不超過10萬元。保障物業內的室內裝修、固定裝置及裝配，包括油漆、牆紙、假天花、地板及門窗等，財物及樓宇。
至於意外造成的法律/公眾責任保障：獨家放盤期內因代理疏忽引發意外而導致他人身體受傷和/或財物損失/損毀需要承擔之法律責任、法律費用及相關費用，第三者責任保額達500萬元。