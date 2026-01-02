中原地產：首100名獨家放盤業主可獲送贈「匙盤智安心」計劃 保障金額高達500萬｜代理動態

樓價向升，不少業主趁勢將物業出售套現，或換樓提升生活質素。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨著成交量增多，二手放盤量減少，現時中原網頁放盤量少於30,000個，較去年同期減少24%，但獨家放盤則維持於1,300個水平，反映二手業主們希望趁市旺，以獨家盤這誘因吸引代理為其放盤促銷，同時獨家委託對物業亦帶來一定保障。

為進一步保障獨家放盤，中原地產公布，2026年1月1日起，將向首100名 獨家放盤的二手業主，送出全港獨家首創的「匙盤智安心」保障計劃。2026年1月1日起，委託中原地產獨家放租及放賣的空置鎖匙盤，於獨家放盤期內可獲中原地產送出「匙盤智安心」保障計劃，第三者責任保額高達500萬元。