中原地產18小時內促成3宗海德園成交 涉資2700萬｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」自推售以來市場反應熱烈，中原地產於剛剛18小時內促成3宗成交，包括1伙一房及2伙兩房單位，總成交金額達2,700萬元。

中原地產港島東、北角、銅鑼灣及灣仔區首席營業董事何偉強表示，本港一手住宅市場表現持續強勁，10月份一手成交錄逾1,700宗，已連續9個月維持逾千宗水平，全年累計一手成交更突破1.7萬宗，已超越去年全年成交量。此外，樓市庫存已跌破2萬伙，證明一手成交十分暢旺。

何偉強續說，「海德園」作為區內久違的新供應，地理位置優越，距離太古坊及金鐘和中環商業區僅10至15分鐘車程，加上價錢吸引及發展商品牌效應，備受用家青睞，在減息效應下，不少租客轉租為買。此外，項目租金回報預期最少達4厘，刺激了投資者入市意欲，預計後續成交將保持活躍。