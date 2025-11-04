中原地產18小時內促成3宗海德園成交 涉資2700萬｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」自推售以來市場反應熱烈，中原地產於剛剛18小時內促成3宗成交，包括1伙一房及2伙兩房單位，總成交金額達2,700萬元。
中原地產港島東、北角、銅鑼灣及灣仔區首席營業董事何偉強表示，本港一手住宅市場表現持續強勁，10月份一手成交錄逾1,700宗，已連續9個月維持逾千宗水平，全年累計一手成交更突破1.7萬宗，已超越去年全年成交量。此外，樓市庫存已跌破2萬伙，證明一手成交十分暢旺。
何偉強續說，「海德園」作為區內久違的新供應，地理位置優越，距離太古坊及金鐘和中環商業區僅10至15分鐘車程，加上價錢吸引及發展商品牌效應，備受用家青睞，在減息效應下，不少租客轉租為買。此外，項目租金回報預期最少達4厘，刺激了投資者入市意欲，預計後續成交將保持活躍。
「海德園」會所CLUB HEADLAND佔地約80,000方呎，提供約30項室內及戶外設施，包括約4,000方呎綠意草地、25米戶外漾日泳池、為親子而設的家庭健身室、全港首個於住宅項目設置的羅馬式高溫浴室（Laconium），以及設有高達6.3米攀爬繩網的兒童遊樂區，地面層接連毗鄰超過43,000方呎的戶外休憩綠化空間。
「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎。