熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-12-18 16:50:41

中原城市租金回報率CRI按月跌0.03% 樓價升幅跑贏租金 仍連續6個月供平過租｜樓市數據

分享：
中原城市租金回報率CRI按月跌0.03% 樓價升幅跑贏租金 仍連續6個月供平過租｜樓市數據

回報率較高的首十個屋苑包括荃威花園，回報率達4.86%。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，202510CRI回報率最新報3.53%，按月跌0.03個百分點，連跌2個月共0.07個百分點。10月租金升勢減慢，同期樓價則受惠重啟減息升幅明顯加大，樓價升幅跑贏租金升幅，影響回報率輕微下降。但CRI回報率仍為近14年第4高，在201112月水平徘徊。第四季租賃淡季，用家對租盤需求持續，租金維持高位靠穩，而樓價繼續平穩向升，展望今年底回報率可企穩3.4厘以上。

202510H按息為3.375%，同期租金回報率較H按息高0.155厘，雖然兩者差距收窄，但已經連續6個月供平過租。9月及10月兩次減息，令11H按息降至3.25%12月本地銀行未有跟隨美國減息，H按息保持3.25%水平。料第四季CRI回報率續高於H按息，供平過租格局未變。

中原城市租金回報率CRI按月跌0.03% 樓價升幅跑贏租金 仍連續6個月供平過租｜樓市數據

主要屋苑回報方面，杏花邨達3.77%。(資料圖片)

10月份CRI_Mass回報率14年第5

10月份CRI_Mass回報率報3.67%，按月跌0.03個百分點，仍為20121月後近14年第5高。CRI(中小型單位)回報率報3.64%，按月跌0.02個百分點，仍為201112月後近14年第5高。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率齊跌3個月，分別累跌0.080.07個百分點。CRI(大型單位)回報率報2.95%，按月跌0.08個百分點，仍為20109月後逾15年第3高。

adblk5
中原城市租金回報率CRI按月跌0.03% 樓價升幅跑贏租金 仍連續6個月供平過租｜樓市數據

主要屋苑回報方面，康怡花園達3.74%。(資料圖片)

四區二跌一升一平

四區回報二跌一升一平。九龍CRI_Mass回報率報3.66%，按月跌0.08個百分點，連跌2個月共0.12個百分點，仍為20121月後近14年第7高。港島CRI_Mass回報率報3.64%，按月跌0.05個百分點，仍為201012月後近15年第5高。新界西CRI_Mass回報率報3.71%，按月持平，連跌3個月後企穩，仍為20128月後逾13年第6高。新界東CRI_Mass回報率報3.70%，按月升0.07個百分點，終止2個月連跌，為20129月後逾13年第3高。

中原城市租金回報率CRI按月跌0.03% 樓價升幅跑贏租金 仍連續6個月供平過租｜樓市數據

回報率較高的首十個屋苑包括置富花園，回報率達4.71%。(資料圖片)

67%屋苑供平過租

143個成份屋苑中，10月租金回報率高於H按息(3.375%)96個，即近67%屋苑供平過租，其中租金回報達4厘或以上的屋苑有33個，較9月增加5個。回報率較高的首十個屋苑為：荃威花園4.86%，置富花園4.71%，得寶花園4.65%，黃埔新邨4.62%，嘉輝花園4.54%，華景山莊4.53%，南豐新邨4.52%，浪翠園4.52%，河畔花園4.48%，珀麗灣4.39%。主要屋苑回報方面，杏花邨3.77%，康怡花園3.74%，海怡半島3.55%，太古城3.41%，美孚新邨4.22%，黃埔花園4.15%，新都城3.86%，麗港城3.81%，沙田第一城4.03%，太湖花園3.54%，迎海3.47%，名城3.27%，尚悅3.76%，嘉湖山莊3.71%，映灣園3.68%Yoho Town3.29%

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

中原城市租金回報率CRI按月跌0.03% 樓價升幅跑贏租金 仍連續6個月供平過租｜樓市數據

ADVERTISEMENT

ad