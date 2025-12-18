中原城市租金回報率CRI按月跌0.03% 樓價升幅跑贏租金 仍連續6個月供平過租｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年10月CRI回報率最新報3.53%，按月跌0.03個百分點，連跌2個月共0.07個百分點。10月租金升勢減慢，同期樓價則受惠重啟減息升幅明顯加大，樓價升幅跑贏租金升幅，影響回報率輕微下降。但CRI回報率仍為近14年第4高，在2011年12月水平徘徊。第四季租賃淡季，用家對租盤需求持續，租金維持高位靠穩，而樓價繼續平穩向升，展望今年底回報率可企穩3.4厘以上。

2025年10月H按息為3.375%，同期租金回報率較H按息高0.155厘，雖然兩者差距收窄，但已經連續6個月供平過租。9月及10月兩次減息，令11月H按息降至3.25%，12月本地銀行未有跟隨美國減息，H按息保持3.25%水平。料第四季CRI回報率續高於H按息，供平過租格局未變。