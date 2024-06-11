中原城市租金指數CRI連升3個月 創逾4年按月新高｜二手樓租賃

今年暑假租賃旺季提早展開，租金指數亦再創新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年5月份中原城市租金指數CRI最新報117.73點，按月升0.55%，已連升3個月合共累升1.58%，升穿2023年11月117.40點高位，並創52個月(逾4年)新高，重上2020年1月水平。由於近期有不少學生開始預租單位，租賃宗數明顯增加，刺激租務旺季提早來臨。

預期本年第三季租務續旺

以今年首5個月計，租金累升0.98%，現時CRI距離第二季目標119點，相差1.08%，料上半年租金上升約2%。隨著暑假臨近，短期租賃市場持續暢旺，相信第三季租金繼續穩步向升。不過，CRI暫時仍較2018年8月128.01點歷史高位跌8.03%。此外，中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報123.34點，按月升0.82%，其中CRI(中小型單位)報120.03點，按月升0.65%，CRI_Mass及CRI(中小型單位)齊升3個月，分別累升2.08%及1.74%，而指數同創逾4年新高，重上2020年1月水平。至於CRI(大型單位)報102.70點，按月跌0.42%，為連續7個月在102點到104點之間反覆。