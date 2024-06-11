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地產
2024-06-11 16:51:47

中原城市租金指數CRI連升3個月 創逾4年按月新高｜二手樓租賃

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近期不少學生開始預租單位，令租賃成交宗數明顯增加，刺激租務旺季提早來臨。(資料圖片)

近期不少學生開始預租單位，令租賃成交宗數明顯增加，刺激租務旺季提早來臨。(資料圖片)

今年暑假租賃旺季提早展開，租金指數亦再創新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年5月份中原城市租金指數CRI最新報117.73點，按月升0.55%，已連升3個月合共累升1.58%，升穿202311117.40點高位，並創52個月(4)新高，重上20201月水平。由於近期有不少學生開始預租單位，租賃宗數明顯增加，刺激租務旺季提早來臨。

最新5月份中原城市租金指數CRI報117.73點，已連升3個月創52個月(逾4年)新高。(中原提供)

最新5月份中原城市租金指數CRI報117.73點，已連升3個月創52個月(逾4年)新高。(中原提供)

預期本年第三季租務續旺

以今年首5個月計，租金累升0.98%，現時CRI距離第二季目標119點，相差1.08%，料上半年租金上升約2%。隨著暑假臨近，短期租賃市場持續暢旺，相信第三季租金繼續穩步向升。不過，CRI暫時仍較20188128.01點歷史高位跌8.03%。此外，中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass123.34點，按月升0.82%，其中CRI(中小型單位)120.03點，按月升0.65%CRI_MassCRI(中小型單位)齊升3個月，分別累升2.08%1.74%，而指數同創逾4年新高，重上20201月水平。至於CRI(大型單位)102.70點，按月跌0.42%，為連續7個月在102點到104點之間反覆。

愈來愈多內地學生來港讀書，帶動各區二手租賃交投量，而暑期租務旺季亦提前來臨。 (資料圖片)

愈來愈多內地學生來港讀書，帶動各區二手租賃交投量，而暑期租務旺季亦提前來臨。 (資料圖片)

4區租金齊升 近年首見

楊明儀指出，4區租金齊升，是20238月後近9個月以來首見。港島CRI_Mass112.39點，按月升1.76%，升幅為9個月最大，連升兩個月共2.39%，而指數亦為5個月最高。新界西CRI_Mass則報145.66點，按月升0.82%，連升兩個月共3.25%，指數創兩年半新高，重上202111月水平。至於新界東CRI_Mass140.98點，按月升0.51%，指數創8個月新高。九龍CRI_Mass111.08點，按月升0.31%
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