中原工商舖擴充業務 長沙灣逾2000呎旗艦店開幕 多位發展商代表光臨到賀

本港工商物業市場於過去幾年間經歷呎價回調，導致成交放緩，然而隨著本港樓市回暖，以及市場踏入減息周期，工商市場再度綻放生機。當中，西九龍近年陸續有新盤落成，吸引實力用家及投資者入市，為區內工商市道注入活力，提升物業升值潛力。中原(工商舖)擴充業務，今日(20日)舉行長沙灣青山道分行喬遷之喜，並獲多位發展商代表及業主友好光臨到賀，星光熠熠。 中原(工商舖)董事總經理潘志明於開幕儀式致辭時表示，中原一直紮根西九龍區，長沙灣荔枝角更為中原重點發展地區之一，是次擴充分行樓面至超過2,000方呎，人手亦由過往約10名增加至23名；又透露區內將增設另一間分行，最快可於下月開幕，期望投入更多資源，繼續為客戶提供專業又稱心的服務。

他指出，區內近年有不少大型發展商及財團投資的新項目落成，包括新世界發展(017)的永康街83號及位於荔枝角道888號的南商金融創新中心，以及凱龍瑞基金旗下位於長沙灣青山道550號的蘢薈等。該項目深受市場青睞，更獲用家及投資者追捧。至於南商金融創新中心於去年曾獲得個別投資者分別以約7.6億元及約3.3億元大手購入該廈部分樓面後，今年度長沙灣區錄得多宗矚目大手成交，如健康鞋專門店Dr Kong於今年初斥資約1.76億元購入蘢薈兩層全層自用，而蘢薈亦吸引到從事船務的用家於今年3月斥資約1.18億元購入低層樓面，由新世界持有的長沙灣永康街83號基座商場亦於今年度以1.18億元沽出，平均呎價為13,679元，買家為投資者。

潘志明強調，西九龍仍有多個新項目正在發展中，將於未來數年間落成，相信區內商業味將更濃，而新發展亦可進一步刺激區內工商物業走勢，預料西九龍工商物業後市表現可以持續跑贏大市。

上季西九龍區成交按季大增 1.75 倍 中原(工商舖)工商部董事劉重興補充，中原(工商舖)資料顯示，今年首三季工商市場均錄得逾500宗買賣成交宗數，按季僅窄幅上落，而今年第三季錄得約552宗成交，宗數較去年同期上升約38%；當中，西九龍區的成交宗數更見逆市上升，第三季錄得33宗，按季大幅增加約1.75倍；平均呎價則錄得約3,889元，較工商市場整體平均呎價約3,149元多出約23.5%。此外，租賃市場表現亦同樣亮眼，第三季整體錄得約1,401宗租務成交，按季增加約13.17%；而西九龍區則錄得約140宗，按季上升約32%，升幅跑贏大市。呎租方面，西九龍區第三季平均呎租為約16.9元，比整體工商物業平均呎租約略高約7%。

第一集團：用家積極入市刺激買賣氣氛 第一集團商業拓展部董事郭照華表示，旗下工商項目年內銷售表現不俗，其中荃灣國際企業中心第1及3期，分別售出約五成及七成單位；而長沙灣道兩個工廈盤，亦已售出約九成單位。他認為，主要由於用家積極入市，刺激市場買賣氣氛，又透露集團有意發展住宅項目，正在物色合適目標中。 永義國際： ONE TWO ONE 已租出約 2.4 萬呎樓面 永義國際投資經理甘明晉稱，集團旗下長沙灣新型工廈項目「ONE TWO ONE」現有一半樓面發售，餘下一半暫作收租之用，目前已租出約2.4萬方呎樓面，呎租約20多元。

樂風集團： ONE BEDFORD PLACE 正在招租 意向呎價 30 餘元 樂風集團項目銷售及市場總監孫慧茹指，集團旗下大角咀甲級商廈「ONE BEDFORD PLACE」目前正在招租，意向呎租約30餘元；而集團旗下太子基隆街1號住宅項目「UPPER PRINCE」銷售中心目前籌備中，部署年內推售。她續指，樓價亦已見回穩，現時一手市場多盤應市屬好現象。 即睇工商廈買賣盤(HOUSE730)