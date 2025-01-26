中原工商舖：上月商廈錄336宗租賃個案 港島整體空置率輕微改善

美國聯儲局於上月再度減息，為年內第三次減息，為大型企業擴充業務增添信心，上月租用樓面增幅顯著。中原(工商舖)最新統計，去年12月商廈市場錄得約336宗租賃成交，涉及樓面面積約131萬方呎，較去年同期分別減少約0.88%及上升約21.74%。港島區整體空置率輕微改善，惟九龍區則見上升。中原(工商舖)預期，去年12月份聯儲局再度減息，加上美國總統特朗普正式上任，對華政策進一步確定，有助進一步提振經濟氛圍，配合部分企業趕及短期落實業務發展規劃，相信1月份商廈租賃市場會維持平穩。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，中原(工商舖)資料顯示，去年12月份商廈市場錄得約336宗租賃成交，按月及按年分別減少約25.66%及約0.88%；而涉及租用面積約131萬方呎，較11月份的約116萬方呎增約13.08%，按年對比亦上升約21.74%，反映上月份大手租務較多，個別大型企業亦加快落實租務安排，其中市場消息指，金鐘太古廣場1座兩層高層合共涉及樓面約4.5萬方呎，以每方呎約90元租出，月租約400萬元，為近期核心區商廈大手租務，新租客為台灣凱基銀行，成為凱基銀行首間台灣以外的海外分行。

九龍整體空置率上升

至於甲廈空置率方面，去年12月份港島區整體空置率錄得12.68%，按月下降0.1個百分點，而與去年同期11.71%相比，則上升0.87個百分點，個別核心區則錄得顯著改善，其中銅鑼灣區去年12月份錄得空置率8.79%，按月及按年分別下跌0.22及0.68個百分點，而金鐘區空置率按年改善幅度大，減幅錄得0.48百分點。

至於九龍區空置率則有待觀察，整體空置率錄得13.66%，按月及按年分別增加0.13及0.66個百分點。尖沙咀空置率最新錄得8.33%，按月升0.42個百分點；觀塘錄得約11.62%，按微跌0.19個百分點，惟按年仍有1.54個百分點的差距；而九龍灣空置率亦維持於25.19%的高水平。