中原工商舖：料本季及上半年工廈買賣交投量升15至30% 邊區升幅最大？

因應新冠疫情受控，中港兩地於周一(6日)正式全面通關，工商舖市場喜迎利好消息，投資者取態愈趨主動。自通關消息落實後，經濟活動亦跟隨復常，工商舖市場明顯轉活，當中商廈及旺舖已告反彈，最新成交金額較前一個月已上揚逾五成，工廈市場復甦步伐亦見起動，中原(工商舖)預料，受惠於政策推動，工廈今年首季表現會見加快，預料第一季及上半年工商買賣交投量會上升約15至30%，當中東九龍及新界區升幅料最大，買賣價同時會有約5%至10%升幅。至於租賃市場同樣看好，租務成交宗數平穩至上升5%，而租金走勢亦會上揚約5%至10%。
根據中原(工商舖)資料顯示，2023年1月份整體工廈市場持續平穩，買賣成交量錄得約118宗，金額則錄得約10.42億元，與去年所錄水平相若；而受惠於活化政策所推動，工廈表現在新冠疫情期間，走勢仍見平穩，與恒生指數相比的話，工廈在呎價及呎租走勢表現更優於大市，中原(工商舖)將嚴選全港逾百幢工廈，分作四大區作工廈表現分析，全面剖析工廈市況及展望。
再工業化料刺激對工業物業需求
工商物業在活化政策支持下，其用途廣闊，物業租賣價相比寫字樓及商舖又見相宜，向來是用家及投資者吸納對像，在過去幾年逆市下表現仍然相對硬淨。中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，受惠於多項政策，包括活化工廈政策及北部都會區規劃發展，近年工廈市場有價有市，買賣呎價表現更跑贏反映本港經濟表現的恒生指數，反映工廈物業抗跌力強，保值力高，加上工廈可塑性高，踏入2023年，市場利好消息開始湧現，相信可進一步刺激物業投資氣氛，料工商物業會因其價格相宜及用途廣泛優勢而最受歡迎。在全面通關後，累積多時的購買力一觸即發；港府積極推動「再工業化」，預料對工商業樓面需求會上漲。另外，美國加息步伐放緩，配合俄烏戰爭令全球經濟市道不穩，相信投資者會重整資產組合，增持磚頭保值。
潘志明分析，「再工業化」計劃無疑令本港工廈市場充斥利好因素，料隨著更多製造業進駐本港及設立生產線，對大型樓面、優質工廈單位需求勢必大增，為工廈造價帶來正面作用。工廈市場發展前景亮麗，預測第一季整體工廈買賣成交宗數可望上升至約400宗水平，同時料成交量會逐步上揚，預測上半年工廈總成交量可達約1,200宗，成交金額料約150億元，平均呎價則預測會上升約5至10%。