中原工商舖：料本季及上半年工廈買賣交投量升15至30% 邊區升幅最大？

因應新冠疫情受控，中港兩地於周一(6日)正式全面通關，工商舖市場喜迎利好消息，投資者取態愈趨主動。自通關消息落實後，經濟活動亦跟隨復常，工商舖市場明顯轉活，當中商廈及旺舖已告反彈，最新成交金額較前一個月已上揚逾五成，工廈市場復甦步伐亦見起動，中原(工商舖)預料，受惠於政策推動，工廈今年首季表現會見加快，預料第一季及上半年工商買賣交投量會上升約15至30%，當中東九龍及新界區升幅料最大，買賣價同時會有約5%至10%升幅。至於租賃市場同樣看好，租務成交宗數平穩至上升5%，而租金走勢亦會上揚約5%至10%。

根據中原(工商舖)資料顯示，2023年1月份整體工廈市場持續平穩，買賣成交量錄得約118宗，金額則錄得約10.42億元，與去年所錄水平相若；而受惠於活化政策所推動，工廈表現在新冠疫情期間，走勢仍見平穩，與恒生指數相比的話，工廈在呎價及呎租走勢表現更優於大市，中原(工商舖)將嚴選全港逾百幢工廈，分作四大區作工廈表現分析，全面剖析工廈市況及展望。