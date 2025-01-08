中原張競達：本年土地供應料不達標 但屬配合市況 東涌住宅地皮估值8億

發展局周二(7日)公布下季賣地計劃，將以招標形式推出1幅住宅地，為東涌新市鎮第106B區住宅地，屬於新增地皮，預計總樓面約40萬方呎，料提供745個單位。本季市區重建局亦會推出一個項目，為旺角山東街/地士道街重建項目，預計提供340伙。私人項目方面，今季內有兩個規模較小的項目完成地契修訂，涉及13伙。綜合各土地來源，今季房屋供應約1,100伙。 中原測量師行執行董事張競達表示，踏入新一年，樓市方面未有利好消息刺激市場，整體樓市氣氛仍然偏淡，目前買家多持觀望態度，等待特朗普新政府上場以及月底議息結果，短期內交投難有大起色。

張競達指出，展望今年，美國已開展減息周期，加上樓價有望於第一季企穩，新年後整體交投回升，有望迎來成交量「小陽春」，市況改善後，發展商投地取態會漸趨正面，積極吸納土儲，預計亦會激活新盤銷售。隨著市場信心、經濟環境等逐步改善，樓市有望回復健康發展。

他續指，下季度東涌第106B區地皮位處東涌新發展區，整體規模較細，料投資風險較低，目前該區仍處於開荒階段，但位置接近東涌市中心，有成熟發展及配套支援，相信隨著日後擴展區內交通、社區設施配套、商業等陸續到位，前景將會十分亮麗，加上政府招標條款有優化，相信是次重推流標機會大大減低，預計106B區地皮每方呎樓面地價2,000元，地價約8億元。