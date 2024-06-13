中原按揭王美鳳：料本港減息周期年底至明年首季啟動｜美國議息

中原按揭預期，美國較大機會於今年9月啟動減息，年內減息次數或達1至2次介乎0.25厘至0.5厘。(資料圖片)

美國聯儲局凌晨宣布今年第4次議息會議結果，一致通過維持聯邦基金利率介乎5.25厘至5.5厘不變，符合市場預期，是連續7次會議按兵不動。中原按揭董事總經理王美鳳指出，現時美國利率政策較主要取決於通脹走勢、經濟狀況及勞動市場表現，今年以至剛公布的美國通脹率進展停滯，需再等待通脹數字呈現回落走勢，加上美國經濟數字平穩，促使美國減息步伐延後，預期美國較大機會於今年9月啟動減息，年內減息次數或達1至2次介乎0.25厘至0.5厘。

基於港息在對上加息周期跟隨美息之加幅明顯較少(美國聯邦利率加幅累計達5.25厘、港P加幅僅達0.875厘)，若美國於今年9月減息，料需待港元拆息逐步下降一定幅度，本港最優惠利率(P)及按息才可回落，預期現時本港主要按息4.125%在今年大致橫行，本港減息周期有機會於年底至明年首季啟動，屆時本港按息有機會回落至4%或以下水平。

觀望客增多 二手受壓

樓巿方面，王美鳳續指，第2季樓市交投有所回軟，美國延後減息令本港減息時間亦將延後、銀行削減按揭優惠及個別銀行收緊按揭審批等消息，對樓市氣氛構成影響，轉為觀望之買家增多，加上新盤持續低價銷售策略，令二手樓價受壓。然而，政府為樓市撤辣後，樓市已解除綑綁而重拾動力，市場出現各方面的潛在購買力；雖然上述因素令樓市將出現短暫整固期，但基於不少買家趁現有時機覓筍盤、入市心頭好，樓市交投仍錄優於撤辣前的健康流轉量。

減息步伐雖延後，但未來息率有機會回落之預期，將逐步為下半年樓市增添利好因素，若美國於9月啟動減息，港元拆息有機會於第4季有所回落減低銀行資金成本壓力，有利改善銀行樓按取態。