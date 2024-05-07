中原按揭：拆息高於按息持續 美延後減息 銀行進一步削回贈減成本(附4項建議)

對於市場指有銀行進一步削減按揭現金回贈，中原按揭董事總經理王美鳳指出，「拆息高於按息」這情況已由去年5月起持續迄今已約一年，反映銀行資金成本持續受壓，這情況下銀行先後於今年2月中起至今逐步削減按揭現金回贈，以減輕資金成本壓力；加上美國聯儲局已預期需要維持現時息率水平多一點時間，意味減息時間延後，而本港拆息亦將會於年內較長時間維持現有水平。
她稱，銀行進一步削減按揭現金回贈，相信是考慮到資金成本在年內較長時間持續偏高，遂削減按揭回贈降低成本；調整迄今大型銀行按揭已邁向零回贈水平。
按揭審批塞車未改善 宜預留2至3個月成交期
王美鳳指，大型銀行調整具指標性，最近已有銀行跟隨近月大型銀行的調整而削減按揭現金回贈以減低資金成本，不排除有銀行進一步跟隨調整至零回贈水平。面對資金成本仍高，按揭審批出現塞車情況，現時銀行之間的樓按取態參差，對於不同客戶或物業類別的積極程度有別，例如有個別銀行現階段暫停接受村屋、唐棲，高樓齡單幢物業的按揭申請，故此借款人可先找按揭轉介公司瞭解現時銀行按揭申請狀況作參考，以決定向哪家及多少銀行申請按揭。她提出4項建議，包括：
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目前銀行之間提供的按揭回贈金額有較大差別，主流已邁向零回贈，僅部分中小型銀行仍提供相對多一點的按揭回贈，這些中小型銀行現時審批塞車情況更嚴重，部分個案審批時間仍在延長，物業買家不宜著眼點只在按揭回贈而只向塞車嚴重的銀行申請按揭，留意預留時間完成上會程序及物業交易避免違約風險。
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由於按揭審批「塞車」情況至今未現明顯改善，買入單位前宜先與業主協商較長一點的交易期，若不涉及按保申請，建議成交期不少於2個月至3個月；若屬按保申請個案，建議成交期不少於2.5個月至3個月；
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避免只向一家銀行申請按揭，借款人可因應銀行情況向大約3至4家銀行申請按揭，以便可按銀行審批先後結果、批出之按揭計劃作選擇。
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由於銀行需要向借款人收齊所需文件才正式遞交個案進行按揭審批，準買家可在簽約前預先預備交予按揭銀行所需的文件及入息證明，以免因補文件拖慢按揭審批進度。