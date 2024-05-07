中原按揭：拆息高於按息持續 美延後減息 銀行進一步削回贈減成本(附4項建議)

王美鳳稱，大型銀行調整具指標性，最近已有銀行跟隨近月大型銀行的調整而削減按揭現金回贈以減低資金成本，不排除有銀行進一步跟隨調整至零回贈水平。(資料圖片)

對於市場指有銀行進一步削減按揭現金回贈，中原按揭董事總經理王美鳳指出，「拆息高於按息」這情況已由去年5月起持續迄今已約一年，反映銀行資金成本持續受壓，這情況下銀行先後於今年2月中起至今逐步削減按揭現金回贈，以減輕資金成本壓力；加上美國聯儲局已預期需要維持現時息率水平多一點時間，意味減息時間延後，而本港拆息亦將會於年內較長時間維持現有水平。

她稱，銀行進一步削減按揭現金回贈，相信是考慮到資金成本在年內較長時間持續偏高，遂削減按揭回贈降低成本；調整迄今大型銀行按揭已邁向零回贈水平。