中原按揭：新盤上會帶動 6月樓花按揭按月大增1.78倍 創27個月新高

中原按揭董事總經理王美鳳表示，大型新盤上會帶動，6月份現樓及樓花按揭登記數字出現顯著升勢。中原按揭研究部資料顯示，今年6月份現樓按揭錄4,705宗登記，與5月份3,380宗比較大增39%，創8個月新高，數字除了反映屯門大型新盤「NOVO LAND」第2A及2B期入伙上會外，亦開始反映撤辣後成交增加的市況，並預期未來登記數字續現升勢。另外，受天水圍新盤「YOHO WEST」第1期等上會帶動，6月樓花按揭登記再增加1.78倍至775宗，數字連升三個月，創27個月新高。至於按揭巿佔率方面，6月份中銀香港(2388)現樓按揭巿佔率保持11連冠，滙豐銀行則連續三個月高踞樓花按揭巿佔率榜首位置。

上半年現樓按揭登記降 40% 樓花按揭增 1.55 倍 受撤辣前疲弱樓巿影響，今年上半年現樓按揭登記數字仍差強人意；數據顯示，今年上半年現樓按揭登記量按年大幅減少40%至23,408宗，中銀香港累積承辦8,526宗現樓按揭登記，以36.4%的巿佔率，暫領先榜首位置。樓花按揭登記方面，今年上半年錄得1,484宗登記，按年增加155%，滙豐銀行以641宗樓花按揭登記巿佔43.2%暫排名第一。

6 月份現樓按揭 工銀亞洲巿佔升一級排第三 王美鳳表示，中原按揭研究部資料顯示，今年6月份現樓按揭錄4,705宗登記，與5月份3,380宗比較大增39%，除了因撤辣成交增加外，當中有967宗來自「NOVO LAND」第2A及2B期入伙上會個案。首四位銀行巿佔率按月回升3.7個百分點75%。6月份中銀香港現樓按揭巿佔率按月減少2.3個百分點至佔31.7%，保持連續11個月成為現樓巿佔冠軍；而滙豐銀行單月巿佔率增加7.5個百分點至佔29%，排名維持第2；跟隨其後的工銀(亞洲)巿佔按月增加0.2個百分點至7.4%，排名升一級至第3。恒生銀行(011)單月巿佔率減少1.6個百分點至佔7%，排名跌一級至第4名。