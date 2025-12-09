中原按揭：11月新批按保量創逾7年新低 金額跌6.7%創逾6年低位｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據香港按揭證券公司最新公佈的數據，2025年11月新取用按揭保險宗數按月下降10.1%至560宗，金額亦下降9.9%至28億元。同期新批按揭保險宗數按月下跌8.6%至1,068宗，宗數回落至自2018年12月後的逾七年（86個月）低位，金額下跌6.7%至56億元，同樣跌至超過6年前（74個月）的低位，對上一個徘徊50億元記錄為2019年9至10月。數字回落主要因為按揭成數已全面放寬，置業人士對高成數按揭保險的需求減少；加上投資客入市比例增加，而這類買家並非按保用家，進一步令按保數字在低位徘徊。

政策放寬與投資客增多 首11個月按保比例維持15% 整體樓市在第四季交投向好，但按揭保險使用比例持續處於低水平。王美鳳分析，基於樓按政策已全面放寬至七成按揭，買家以低至三成首期置業已無需透過按保，大大降低了對高成數按揭保險的依賴。數據顯示，按保使用比例已由放寬前逾30%的高位，回落至今年平均約15%的水平。此外，隨著投資移民門檻放寬及租金回報上升，投資客及長線收租客入市比例回升，由於投資性質物業不適用於高成數按保，這亦促使按保在整體按揭市場的滲透率維持在低位。

首 11 個月新取用按保跌 25% 與整體樓市背馳 數據顯示，綜合2025年首11個月計，新取用按揭保險宗數錄得6,594宗，較2024年同期下跌25.2%；新取用按保金額為327億元，同比下降27.7%。至於新批按揭保險宗數為14,726宗，較去年同期減少23.9%；涉及金額740億元，同比下降26.8%。