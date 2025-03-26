中原按揭：2月轉按登記連升三個月創7個月新高 料第二季登記量平穩｜樓市數據

中原按揭指，最近樓市出現轉旺勢頭，樓價連帶估值有望回穩向升，銀行樓按取態亦正面積極，預期第二季轉按登記數字平穩。(資料圖片)

王美鳳指出，去年10月中樓按全放寬後，季內已錄不少物業估值有所回升，加上銀行相繼增加轉按優惠，去年第四季轉按申請量已從低位回升，推動最近接連三個月轉按登記量逐步回升；但現時轉按登記量對比過往按月一般逾千宗仍屬低水平。最近樓市出現轉旺勢頭，樓價連帶估值有望回穩向升，銀行樓按取態亦正面積極，預期第二季轉按登記數字平穩。

工銀亞洲巿佔增 7.4 個百分點升最多

數據指出，今年2月份銀行轉按登記共錄548宗，按月升1.5%；首四位轉按市佔率排名維持不變，合計巿佔率達63.4%，按月減少0.4個百分點。中銀香港(2388)轉按巿佔率按月減2.4個百分點至23%(126宗)，但仍保持連續三個月第1位。滙豐銀行轉按巿佔率按月增1.8個百分點至17.2% (94宗)，排名第2。工銀亞洲轉按市佔按月大增7.4個百分點至14.4% (79宗)排名升兩級至第3。恒生銀行(011)轉按市佔按月減0.7個百分點至8.9% (49宗)，排名維持第4。

今年2月份轉按登記巿佔率第5至第10位依次排序為：渣打銀行(市佔率8.4%，按月減5.1個百分點，排名升2級至第5)、信銀國際 (市佔率4.2%，按月減少1.2個百分點，排名維持第6)、上海商業銀行(市佔率4%，按月增2.3個百分點，排名升4級至第7)、東亞銀行(023)(市佔率3.5%，按月增0.2個百分點，排名維持第8)、大眾銀行(市佔率2.6%，按月無升跌，排名維持第9)、大新銀行(2356)(市佔率2.2%，按月減少2.1個百分點，排名跌3級至第10)。