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2024-12-23 14:40:59

中原測量師行推網上估值系統 下月登場 AI模型分析大數據｜物業估值

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中原測量師行推網上估值系統 下月登場 AI模型分析大數據｜物業估值

「中原網上估值」(CentaValuation)系統將於2025年1月1日正式登場。

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中原集團旗下中原測量師行今日(23)公布，自主創新推出「中原網上估值」(CentaValuation)系統，並將於202511日正式登場。系統配合中原集團物業全框架數據，採用強大貼巿物業成交數據庫，利用AI模型分析大數據，為各企業如銀行、財務公司、或金融分析機構等提供即時估值方案。

中原測量師行宣布，已於1010日正式終止與諾華誠信就網上估價系統的所有合作業務，並將於202511日推出全新研發的網上估價系統——「中原網上估值」。此系統由中原測量師行獨立研發，企業客戶駁通API便可即時獲取相關物業估價。

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估值系統擁3大優勢

中原測量師行執行董事張競達表示，「中原網上估值」系統包含AI技術及中原測量師行逾30多年的經驗。配合龐大的中原數據及專業團隊，解決一般網上估價滯後的問題，令估值更緊貼市場狀況。

「中原網上估值」(CentaValuation)具三大優勢，首先「中原網上估值」採用全框架系統，估值覆蓋全港住宅物業(除村屋外)，無論是私人屋苑、居屋或單幢唐樓，都能輕鬆提供精準估值，領先業界。 其次，系統優先使用中原集團實時物業成交數據，能較土地註冊處及市面上其他估值系統更快更新、緊貼反映市場趨勢。企業方用戶可及時掌握最新的樓市資訊，估值結果更具公信力。另外，「中原網上估值」採用新升級AI科技，精密演算大數據，能更精確反映物業細微差異，極速提供更細緻的估值結果。

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