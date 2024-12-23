中原測量師行推網上估值系統 下月登場 AI模型分析大數據｜物業估值

中原集團旗下中原測量師行今日(23日)公布，自主創新推出「中原網上估值」(CentaValuation)系統，並將於2025年1月1日正式登場。系統配合中原集團物業全框架數據，採用強大貼巿物業成交數據庫，利用AI模型分析大數據，為各企業如銀行、財務公司、或金融分析機構等提供即時估值方案。

中原測量師行宣布，已於今年10月10日正式終止與諾華誠信就網上估價系統的所有合作業務，並將於2025年1月1日推出全新研發的網上估價系統——「中原網上估值」。此系統由中原測量師行獨立研發，企業客戶駁通API便可即時獲取相關物業估價。