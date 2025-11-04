中原陳永傑：天璽．天2期首批定價有驚喜 較上期二手價有7%折讓｜啟德新盤

新鴻基地產(016)今年內壓軸應市全新盤、啟德「天璽．天」第2期今日(4日)公布首張價單，涉及118伙，提供最高10%折扣及最高4%回贈，扣除所有折扣優惠後，入場價約653.53萬元，呎價由21,712元起，平均呎價25,280元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首張價單定價有驚喜，與同區一手貨尾售價相若，亦比項目第1期現時二手售價有約7%折讓，相信會再次掀起搶購潮，料首批單位可「一Q清枱」。

陳永傑指，事實上「天璽．天」第1期交投有價有市，8月入伙迄今暫錄得28宗二手買賣，全數屬獲利個案，平均實用呎價27,267元；租賃成交亦十分暢旺，7月迄今暫錄得超過243宗租賃交投，平均實用呎租達63元，個別單位可高達74元，租金回報普遍逾3厘，部分更高近4厘，相當吸引，可見屋苑備受買家及租客追捧，升值潛力有保證，租客客源亦源源不絕。