中原陳永傑：天璽．天2期首批定價有驚喜 較上期二手價有7%折讓｜啟德新盤

新鴻基地產(016)今年內壓軸應市全新盤、啟德「天璽．天」第2期今日(4日)公布首張價單，涉及118伙，提供最高10%折扣及最高4%回贈，扣除所有折扣優惠後，入場價約653.53萬元，呎價由21,712元起，平均呎價25,280元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首張價單定價有驚喜，與同區一手貨尾售價相若，亦比項目第1期現時二手售價有約7%折讓，相信會再次掀起搶購潮，料首批單位可「一Q清枱」。
陳永傑指，事實上「天璽．天」第1期交投有價有市，8月入伙迄今暫錄得28宗二手買賣，全數屬獲利個案，平均實用呎價27,267元；租賃成交亦十分暢旺，7月迄今暫錄得超過243宗租賃交投，平均實用呎租達63元，個別單位可高達74元，租金回報普遍逾3厘，部分更高近4厘，相當吸引，可見屋苑備受買家及租客追捧，升值潛力有保證，租客客源亦源源不絕。
他續指，美國聯儲局兩月兩度減息，加上中美關係緩和，進一步帶動樓市交投升溫，買家入市意欲轉強，發展商亦加快推盤步伐，本月有多個一手新盤推出市場，料本月一手成交可達2,300宗，有機會創今年次高，全年樓價升幅有望達5%。
天璽．天2期首推118伙 一房最平653萬 折實均呎25280元｜啟德新盤
「天璽．天」第2期首張價單包括100伙一房及18伙兩房，實用面積介乎297至482方呎。扣除最高10%折扣及最高4%回贈後，折實售價由約653.53萬至約1,507.51萬元，折實呎價介乎21,712元至約33,500元。入場單位為第1座(Elite Zone)6樓B1室，實用面積301方呎，一房間隔。扣除最高10%折扣及最高4%回贈後，淨樓價約691.92萬元，呎價約22,988元。
「天璽．天」第2期由兩座樓高44層的大樓組成，提供584伙單位，涵蓋一房至四房間隔，實用面積介乎296至4,306方呎；主打一房及兩房，共有399伙，佔全盤約68%。