天璽．天2期首推118伙 一房最平653萬 折實均呎25280元｜啟德新盤

新鴻基地產(016)今年內壓軸應市全新盤、啟德「天璽．天」第2期今日(4日)公布首張價單，涉及118伙，提供最高10%折扣及最高4%回贈，扣除所有折扣優惠後，入場價約653.53萬元，呎價由21,712元起，平均呎價25,280元。

該盤首張價單包括100伙一房及18伙兩房，實用面積介乎297至482方呎。價單定價由756.42萬至1,744.8萬元，呎價介乎25,130元至38,773元。扣除最高10%折扣及最高4%回贈後，折實售價由約653.53萬至約1,507.51萬元，折實呎價介乎21,712元至約33,500元。

入場單位為第1座(Elite Zone)6樓B1室，實用面積301方呎，一房間隔。扣除最高10%折扣，折實售價720.76萬元，折實呎價24,095元，計及最高4%回贈，淨樓價約691.92萬元，呎價約22,988元。