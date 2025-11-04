天璽．天2期首推118伙 一房最平653萬 折實均呎25280元｜啟德新盤

新鴻基地產(016)今年內壓軸應市全新盤、啟德「天璽．天」第2期今日(4日)公布首張價單，涉及118伙，提供最高10%折扣及最高4%回贈，扣除所有折扣優惠後，入場價約653.53萬元，呎價由21,712元起，平均呎價25,280元。
該盤首張價單包括100伙一房及18伙兩房，實用面積介乎297至482方呎。價單定價由756.42萬至1,744.8萬元，呎價介乎25,130元至38,773元。扣除最高10%折扣及最高4%回贈後，折實售價由約653.53萬至約1,507.51萬元，折實呎價介乎21,712元至約33,500元。
入場單位為第1座(Elite Zone)6樓B1室，實用面積301方呎，一房間隔。扣除最高10%折扣，折實售價720.76萬元，折實呎價24,095元，計及最高4%回贈，淨樓價約691.92萬元，呎價約22,988元。
形容首張價單為「核心收藏價」
新地副董事總經理雷霆形容首張價單為「核心收藏價」，指項目具有獨特條件，值得買家購入收藏，而項目將為集團年內壓軸推售全新盤。他稱，近期新盤市場銷情暢旺，預計今季樓市可以價量齊升，而旺市能夠延續到明年，相信明年樓價升幅可以跑贏租金。
現樓示範單位預約參觀 周五起收票
新地代理總經理胡致遠稱，單位定價參考項目第1期一、二手成交價，第1期自7月份交樓後，二手交投帳面升幅表現不錯，認為今期價錢仍然吸引。項目現樓示範單位將於明日(5日)起開放予公眾預約參觀，周五(7日)開始接受認購登記。
「天璽．天」第2期由兩座樓高44層的大樓組成，提供584伙單位，涵蓋一房至四房間隔，實用面積介乎296至4,306方呎；主打一房及兩房，共有399伙，佔全盤約68%。