中原陳永傑：The YOHO Hub II第6座售價更吸引 料一Q清枱｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」已屆現樓，今日(17日)加推4號價單，均位於第6座，涉及94伙，提供3種付款計劃，最高折扣達15.5%，單位折實售價由683.43萬至1,296.56萬元，折實呎價介乎13,008元至15,603元，折實平均呎價14,338元。 中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，是次推出的6座位置更優越，即使跟上一張價單同價，但若以質素相比，售價更吸引。

入伙後租金回報料達4厘 陳永傑指，「The YOHO Hub II」擁優越地理位置及發展商品牌，再加上臨近現樓，內地買家不用擔心樓盤爛尾，增加項目吸引力。元朗區租盤短缺，預料項目入伙後呎租可達45元，回報近四厘。加上美國本周減息勢在必行相信可吸引一向捱貴租的租客轉租為買，而減息令供平過租重臨，相信亦可吸引長線投資者入市。料6座推售可承接上次8座的暢旺銷情，首張價單必定1Q清枱。