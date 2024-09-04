中原首屆深港商辦投資節啟動 推售地鐵沿線非住宅物業｜工商鋪動態

涉及香港項目包括九龍西永康街83號、觀塘鴻圖道55號泓傲、荔枝角青山道550號龍薈及大角咀TWO BedfordPlace，而四個參與的深圳項目為華潤前海大廈、大中華環球金融中心、深圳大悅城綜合體及太子灣•中集大城藝術中心。

中原(工商舖)夥拍深圳中原舉辦首屆深港商辦投資節活動，今日(4日)正式啟動，首階段將於9月份於香港率先開展，為期2個月。是次活動有8間香港及內地發展商參與，推售旗下地鐵沿線非住宅樓盤。

工商舖物業叫價下跌 吸引買家入市

潘志明續稱，隨著銀行收緊按揭，加上不少業主重整投資組合，工商鋪市場買賣交投成交宗數持續低迷。據中原（工商舖）資料顯示，最新8月份工商舖買賣數字錄得約218宗成交，較7月份跌約8.4%，而由於市場錄得多宗矚目買賣成交，帶動成交金額有所上升，8月共錄得60.78億元，較7月份的27.51億元上升1.2倍。

同時，工商舖物業叫價出現斷崖式跌價情況，近月吸引部分用家及投資者積極人市，當中以商廈及工廈買賣升幅較大。按季度而言，2024 年第二季錄得約152宗商廈買賣成交，較第一季約129宗增約17.8%，而工廈方面提升更顯著，第二季錄得約504宗買賣成交，較第一季的約333宗大升約五成，反映在呎價極具競爭力下，吸引不少用家及投資者入市，刺激買賣交投回升。