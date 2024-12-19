中原：三大因素利好樓市 明年首季有望見底 全年看升10%｜樓價走勢

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年樓市經歷起伏，雖然反映二手樓價的中原城市領先指數CCL全年仍錄得約6.5%跌幅，預測明年樓市將受三大因素利好，包括息口回落、積極政策及經濟改善，樓價首季有望見底回升，全年看升約10%，租金料升約5%。 陳永傑指，首先，利率下降減低買樓按揭成本，鼓勵買家入市。減息周期料持續，明年全年預計減息1厘，供樓負擔減輕，加上H按息率與租金回報率愈來愈接近，供平過租將趨普遍，將會促使更多的資金流向樓市。 第二個利好因素是積極政策，今年以來港府及中央政府推出一系列措施刺激經濟及樓市，包括香港樓市全面撤辣、取消壓力測試、放寬按揭及投資移民限制等，港府亦加力搶外地人才。配合中央政府振經濟「組合拳」，亦推出多項惠港措施，預計成效將於明年顯效。另外，他預計明年香港經濟不會太差，大致保持穩定，或輕微上升。隨著市場利好因素增加，預計發展商的投地意欲將會回升，明年賣地成績有望改善。

中原明年擬增一成人手 分行添約15間 陳永傑補充，今年住宅市場反覆中趨穩，即使利好因素增加，但依然存在不明朗因素，包括特朗普重主白宮，中美關係、貿易或出現變局、新盤貨尾量高企、賣地成績未如理想等，明年樓市仍充滿挑戰。 租金方面，今年首11個月CRI累升5.69%，展望短期租金維持高企，全年升幅逾5%。樓價跌租金升，走勢連續2年背馳，是有記錄以來首見，帶動回報率向升。CRI回報率10月最新報3.46厘，為2012年1月後近13年次高水平。明年繼續受惠輸入人才計劃、海外學生配額增加，及經濟增長等因素，租金有望上升5%。 至於中原地產住宅部營運情況，今年營業收入錄得35.33億元，稅後盈利約4.33億元，較去年升1.5倍。今年分行數量由379間跌至333間，減少46間或12%，員工數量由5,490人減少334人至5,156人。陳永傑表示，計劃明年增加一成人手，不過僅擬增加約15間分行數量，主要將資金投入網絡廣告等資訊科技。