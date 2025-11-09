中原(工商舖)：10月買賣宗數回落逾10% 一因素料輕微帶動本月成交回升

本港正式踏入減息周期，美國聯儲局於10月底再次宣布減息0.25厘，為今年第二次減息，本港銀行亦迅速跟隨下調最優惠利率，消息符合市場預期，同時市場預期美國減息步伐未停步，年底前仍有機會再次減息。受減息消息帶動，本港住宅樓市交投熾熱，惟未能惠及工商舖物業市場，觀望氣氛濃厚拖累交投放緩。根據中原(工商舖)數據顯示，2025年10月份工商舖錄得約264宗買賣成交，按月回落逾一成；而因月內市場錄得巨額買賣成交，10月份買賣成交金額為約99.4億元，較上月大幅增加近1.4倍。中原(工商舖)預期，市場資金充裕，惟部分成交仍需時間醞釀，預料11月份工商舖買賣成交宗數可錄得輕微升幅。

寫字樓買賣按月跌 8% 金額則飆 3.8 倍 中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，10月份工商舖市場錄得約264宗買賣成交，按月回落約12.58%，按年則微升約5.6%；受港島壹號中心13層樓面成交帶動，成交金額錄得約99.44億元，按月及按年增幅約139.53%及約308.92%，創下今年單月最高成交金額。在工商舖三大範疇中，寫字樓方面，10月錄得約52宗買賣成交，較上月約57宗減少約8.77%，按年則上升約36.84%；成交金額方面，10月份錄得約78.41億元，按月大幅上升約3.8倍，按年則增約11.46倍。

10月份成交金額錄得顯著上升，主要因阿里巴巴(9988)與螞蟻科技以約72億元向文華東方國際集團購入銅鑼灣新甲廈港島壹號中心多層樓面作為企業的香港總部，涉及21至35樓全層，共13層樓面，總建築面積約25.2萬平方呎，平均呎價約28,571元。該成交超越今年3月港交所(388)以約63億元向置地購入中環交易廣場9層辦公樓面的成交記錄，創下今年最大額買賣成交，亦是本港近4年來最大宗寫字樓買賣成交。