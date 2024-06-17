中原(工商舖)：5月商舖租務交投按月升10% 一類行業最活躍

訪港旅客持續增長帶動本港舖租市場，今年五一黃金周假期，首三日入境旅客接近65萬人次，較去年黃金周首三天增加25%，5月份最新商舖租務成交顯著上升，當中以餐飲行業佔比最高。據中原(工商舖)統計，商舖市場共錄得約356宗租賃成交，較4月份升約10%，當中以餐飲行業租舖最為活躍，而四大核心消費區的商舖空置率按月表現亦見改善。中原(工商舖)認為，受惠於訪港旅客增加，加上政府積極實行盛事活動，以及多項措施協助推動零售及餐飲業，為舖市帶來正面氣氛，相信商舖租務情況可穩步改善。

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，5月份錄得356宗的租務成交，較4月份約321宗上升約10%；成交金額方面則錄得約3,844萬元，按月升約兩成，月內錄得大額矚目租務成交，當中旺角亞皆老街67至69號地舖，面積約2,300方呎，以約100萬元租出，平均呎租約435元，新租客為證券商。

何潔釵稱，據中原(工商舖)資料顯示，5月份四大核心消費區(包括中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀)商舖空置率均錄得跌幅，中環區及尖沙咀區最新空置率分別錄得6.78%及8.05%，減幅分別為1.58個百分點及0.81個百分點；而銅鑼灣空置率按月降0.6個百分點至4.96%，為各核心區之中最低。至於按年對比，銅鑼灣區改善幅度最大，錄得高達6.25個百分點的跌幅，其次則是中環區，按年遞減4.42個百分點。

月內市場錄得多宗餐飲行業租務個案，包括韓國炸雞品牌「BBQ CHICKEN」首度來港，以月租約30萬元租用中環域多利皇后街15至16號裕成商業大廈地下1至3號舖及閣樓01號舖，面積約2,950方呎，呎租約101元，租金與上一手蠔店持平；另外內地餐飲品牌繼續在港擴展業務，茶飲店「茶救星球」最新承租銅鑼灣波斯富街77號至83號地下M號舖，面積約125方呎，租金約10萬元，呎租高達800元。

何潔釵分析，自本地市民和訪港旅客消費模式出現改變，本地零售、餐飲等消費行業面對不同挑戰，但隨着接待能力繼續恢復，加上政府致力推動盛事經濟、增加具本地特色的旅遊景點，中央政府更增加8個個人遊計劃適用城市，均令訪港旅遊業進一步復甦，預料商戶開業信心會陸續增強，商舖空置率及租務亦會逐步改善，以四大核心區改善幅度會增加，並會陸續伸延至其他地區。隨著商舖租務交投逐步改善，預料個別地區租金水平會穩步上揚。