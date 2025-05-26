中原：料5月整體樓宇買賣回落12.9% 6月有望重上七千宗｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至5月21日，2025年5月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄3,980宗，總值332.78億元。估計全月有6,300宗及490億元，將較4月的7,229宗及501.08億元，分別下跌12.9%及2.2%。宗數回落，為今年2月後近3個月低位，而金額則為2024年11月後近6個月次高。
反映4月美國公布對等關稅政策，環球金融市場大幅波動，中美關係緊張，本港樓市氣氛趨向觀望審慎，導致5月登記放緩。其後5月內地減息降準，中美互降關稅並暫緩90天，拆息及H按息急降，新盤熱賣等多個正面消息出現，料6月登記數字有望重上7,000宗水平。至於5月整體登記金額跌幅較宗數少，因為錄得2宗港交所向置地購入中環交易廣場一期多層商業樓面合共63億元的交易。
料一手私人住宅全月1,300宗
一手私人住宅方面，截至5月21日，5月份一手暫錄829宗及75.3億元，預計全月約1,300宗及115億元，將較4月的1,597宗及136.8億元，分別下跌18.6%及15.9%。雖然宗數及金額將同為今年2月後的3個月低位，但西沙大型全新盤銷售理想，數度即日售罄，帶動一手宗數連續3個月企穩一千宗以上。西沙新盤兩期熱賣陸續登記，相信6月一手交投維持高企。
5月份登記宗數暫時最高的新盤是西沙「SIERRA SEA」第1A(2)期，暫錄228宗及12.34億元。第二是何文田「瑜一•天海」，暫錄53宗及6.60億元。第三是元朗洪水橋「滙都I」，暫錄51宗及2.50億元。
料6月二手數字保持三千宗以上
二手私人住宅方面，截至5月21日，5月份二手暫錄2,109宗及155.0億元。預計全月約3,200宗及230億元，將較4月的3,833宗及296.3億元，分別下跌16.5%及22.4%。受到4月關稅戰影響，二手市況轉淡，而且新盤低價搶客，令二手成交減慢。5月多項利好消息出現，料6月二手數字將保持三千宗以上水平。
大型屋苑方面，5月份「美孚新邨」暫錄24宗(共1.57億元)、「嘉湖山莊」暫錄24宗(共1.08億元)、「太古城」暫錄23宗(共2.52億元)及「沙田第一城」暫錄12宗(共0.54億元)。