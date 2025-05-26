中原：料5月整體樓宇買賣回落12.9% 6月有望重上七千宗｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至5月21日，2025年5月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄3,980宗，總值332.78億元。估計全月有6,300宗及490億元，將較4月的7,229宗及501.08億元，分別下跌12.9%及2.2%。宗數回落，為今年2月後近3個月低位，而金額則為2024年11月後近6個月次高。

反映4月美國公布對等關稅政策，環球金融市場大幅波動，中美關係緊張，本港樓市氣氛趨向觀望審慎，導致5月登記放緩。其後5月內地減息降準，中美互降關稅並暫緩90天，拆息及H按息急降，新盤熱賣等多個正面消息出現，料6月登記數字有望重上7,000宗水平。至於5月整體登記金額跌幅較宗數少，因為錄得2宗港交所向置地購入中環交易廣場一期多層商業樓面合共63億元的交易。