中原：新盤貨尾續高企 今季料升穿2.3萬伙

《財政預算案》後，一手市場率先出現小陽春，惟新盤貨尾量仍高企。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，今年首季一手私人住宅新盤貨尾量22,654伙，連升4季，創2003年第四季22,485伙後的21年按季次高，僅低於2023年第四季22,936伙，並已經連續7季高企逾2萬伙水平，打破2002年第三季至2003年第四季連續6季高於2萬伙記錄，創出歷史最長時間處於危險水平。

楊明儀稱，首季多個大型新盤推售，銷情大致理想，現存貨尾盤去貨速度亦不俗，故只輕微推高貨尾數字。不過，4月初美國實施對等關稅政策打擊全球經濟，股市波動，買家態度轉趨審慎，樓價調整持續，成交明顯放緩。雖然發展商減少推盤，但個別新盤銷售遇阻力，料加重貨尾積壓，估計第二季新盤貨尾將升到2.3萬伙或以上，短期貨尾積壓未能舒緩，下半年會否改善逐步回落，須視乎有否利好因素。