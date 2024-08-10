中原：樓價回調憧憬減息 「租轉買」大增 今年首7月買賣比例升至四成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，憧憬美國下月開始減息，而且樓價已從高位回調逾兩成，不少觀望買家轉趨積極，尤其正捱貴租的大批租客，有能力都會選擇「轉租為買」；而租金不斷上升，令收租回報大升，不少屋苑回報率重上4厘水平以上，甚至供平過租重現，在租轉買及投資者入市刺激下，帶動買賣比例回升。

以中原地產住宅部成交作分析，今年首7個月共錄得逾2.3萬宗一、二手買賣及租務成交，當中買賣佔逾9,100宗，按年升近7%，帶動買賣佔比升至39.4%，高於去年同期35.3%；租務市場仍然活躍，上月更錄得逾2,900宗成交，按月升逾2成，兼創一年新高。不過，此消彼長下，撤辣後不少市民棄租為買，今年首7個月錄得約1.4萬宗租務成交，比去年同期跌一成，租務比例亦由64.7%，回落至60.6%。