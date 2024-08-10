中原：樓價回調憧憬減息 「租轉買」大增 今年首7月買賣比例升至四成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，憧憬美國下月開始減息，而且樓價已從高位回調逾兩成，不少觀望買家轉趨積極，尤其正捱貴租的大批租客，有能力都會選擇「轉租為買」；而租金不斷上升，令收租回報大升，不少屋苑回報率重上4厘水平以上，甚至供平過租重現，在租轉買及投資者入市刺激下，帶動買賣比例回升。
以中原地產住宅部成交作分析，今年首7個月共錄得逾2.3萬宗一、二手買賣及租務成交，當中買賣佔逾9,100宗，按年升近7%，帶動買賣佔比升至39.4%，高於去年同期35.3%；租務市場仍然活躍，上月更錄得逾2,900宗成交，按月升逾2成，兼創一年新高。不過，此消彼長下，撤辣後不少市民棄租為買，今年首7個月錄得約1.4萬宗租務成交，比去年同期跌一成，租務比例亦由64.7%，回落至60.6%。
另一方面，近年大量內地人才來港，推升住宅租務需求，租盤供不應求。目前中原地產網上租盤數量只有約1.1萬個，較去年同期逾1.2萬個減少逾一成。當中以九龍區最少租盤，僅1,907個，其次是港島2,084個，新界東及新界西各3,282及3,751個。
業主普遍加租一、兩成 啟德及日出康城重災區
8月市場錄得多宗業主加租個案，加幅普遍一、兩成，啟德區及日出康城屬加租重災區之一。如最新成交的MONACO ONE第2A座一個面積445方呎兩房單位，剛以2.3萬元租出，對比去年7月舊租1.82萬元，短短一年租金升幅達26%，租金每月貴4,800元。另日出康城LP10第2B座高層E室，屬面積487方呎兩房戶，業主亦一年加租2,000元，單位本月以1.7萬元租出，較去年初舊租1.5萬元貴13%。
近年租金升幅高於樓價，帶動回報率向上。中原城市租金回報率2024年5月最新報3.13厘，按月升0.04%。138個成份屋苑之中，有6個屋苑回報率逾4厘，包括九龍灣得寶花園、鰂魚涌南豐新邨、堅尼地城嘉輝花園、沙田河畔花園、大埔中心及荃灣荃威花園。當中得寶花園回報最高，有4.66厘，以目前按息4.125厘計，已供平過租。