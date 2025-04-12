中原：首季2000萬以上二手私樓交投按季回落6.3% 跌幅較一手少｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年首季價值2,000萬元以上的私人住宅(包括一手及二手)錄491宗及224.13億元，較2024年第四季的807宗及392.81億元，分別下跌39.2%及42.9%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年首季價值2,000萬元以上的私人住宅(包括一手及二手)錄491宗及224.13億元，較2024年第四季的807宗及392.81億元，分別下跌39.2%及42.9%。首季豪宅市況以二手為主導，二手宗數比例重上六成，錄61%，按季急增21個百分點，創2022年第四季後的9季新高。4月初美國對等關稅政策引發貿易戰，環球股市下挫，對經濟造成衝擊，樓價繼續尋底，投資者及用家趨向觀望審慎，相信整體豪宅交投減慢，估計第二季登記數字走勢向下。

二手豪宅有支持 兩類銀碼交投錄升幅

二手方面，2025年首季價值2,000萬元以上的二手私人住宅買賣合約登記錄299宗，總值124.98億元，較2024年第四季的319宗及133.08億元，分別下跌6.3%及6.1%。宗數跌幅明顯少於同期整體二手私人住宅的18.5%跌幅及2,000萬元以上一手的60.7%跌幅。因為傳統聖誕及新春長假淡季期間，一手以上車盤為主，反而二手豪宅受到支持，市道仍然活躍。其中3,001萬至5,000萬元及5,000萬元以上二手交投量更錄得升幅，宗數錄103宗及58宗，按季升15.7%及5.5%，創3季及7季高位；金額錄39.63億元及51.28億元，按季升15.2%及跌9.3%。只有2,001萬至3,000萬元的買賣減少，錄138宗及34.07億元，按季下降21.1%及19.2%。

2025年首季2,000萬元以上二手買賣登記宗數最多的屋苑為南區淺水灣陽明山莊，錄24宗，總值16.56億元。其次是薄扶林貝沙灣，錄得13宗，總值3.8億元。第三是九龍站擎天半島，錄11宗，總值3.19億元。