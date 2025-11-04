中原：10月整體樓宇買賣量按月升4.6% 創3個月高位 料全年整體宗數創4年新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年10月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄7,188宗，總值590.84億元，較9月的6,870宗及534.78億元，分別上升4.6%及10.5%。宗數創今年7月後近3個月高位；金額創今年6月後近4個月高位。反映9月重啟減息，以及施政報告措施對樓市有正面支持，加上恒指曾升穿27,000點關口，創逾4年新高，買家的入市信心增強，新盤及貨尾銷情理想，二手交投亦活躍，而且一手資助房屋登記，刺激整體成交量連升2個月並重返七千宗以上。至於10月底美國及本港銀行年內第二次減息，中美貿易談判取得進展，對樓市的影響將於11份的登記數字中反映。

今年首10個月整體樓宇數字錄64,580宗及4,919.87億元，分別已達2024年全年67,979宗及5,341.40億元的95.0%及92.1%。估計到11月整體登記宗數勢破去年總和，全年預測約78,000宗，將按年上升一成半，料為2021年96,133宗後的4年新高。