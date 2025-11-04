熱門搜尋:
地產
2025-11-04 10:30:00

中原：10月整體樓宇買賣量按月升4.6% 創3個月高位 料全年整體宗數創4年新高｜樓市數據

10月份登記宗數最高的新盤是油塘「朗譽」，錄153宗及9.08億元。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，202510月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)7,188宗，總值590.84億元，較9月的6,870宗及534.78億元，分別上升4.6%10.5%。宗數創今年7月後近3個月高位；金額創今年6月後近4個月高位。反映9月重啟減息，以及施政報告措施對樓市有正面支持，加上恒指曾升穿27,000點關口，創逾4年新高，買家的入市信心增強，新盤及貨尾銷情理想，二手交投亦活躍，而且一手資助房屋登記，刺激整體成交量連升2個月並重返七千宗以上。至於10月底美國及本港銀行年內第二次減息，中美貿易談判取得進展，對樓市的影響將於11份的登記數字中反映。

今年首10個月整體樓宇數字錄64,580宗及4,919.87億元，分別已達2024年全年67,979宗及5,341.40億元的95.0%92.1%。估計到11月整體登記宗數勢破去年總和，全年預測約78,000宗，將按年上升一成半，料為202196,133宗後的4年新高。

10月份登記宗數第二位是九龍城「瑧博」，錄115宗及8.27億元。(資料圖片)

一手私宅登記量按月升0.3% 金額升7.5%

一手私人住宅方面，10月份錄2,031宗及247.6億元，較9月的2,024宗及230.2億元，分別上升0.3%7.5%。發展商積極推售新盤及貨尾，帶動一手交投連續8個月超過一千五百宗，是20043月後逾21(259個月)以來首見。另外，首10個月一手登記錄16,979宗及1,818.8億元，宗數剛超越2024年全年16,869宗，高出0.7%，金額則已達2024年全年2,084.7億元的87.2%。預測全年一手約20,000宗，將按年上升近兩成，料為201920,685宗後的6年新高。

10月份登記宗數最高的新盤是油塘朗譽，錄153宗及9.08億元。第二位是九龍城瑧博，錄115宗及8.27億元。第三是西半山the MVP，錄112宗及23.06億元。第四是土瓜灣壹沐1期，錄87宗及5.78億元。

10月份美孚新邨錄41宗，共2.76億元。(資料圖片)

二手私宅按月微升0.1% 金額升1.4%

二手私人住宅方面，10月份錄3,465宗及258.9億元，較9月的3,463宗及255.5億元，分別輕微上升0.1%1.4%。樓市回暖，二手成交增多，宗數連續7個月企穩三千宗以上，是202112月後近4(46個月)以來再現。另外，首10個月二手登記錄32,323宗及2,333.6億元，分別已達2024年全年33,792宗及2,423.0億元的95.7%96.3%。預測全年二手約39,000宗，將按年上升一成半，料為202151,928宗後的4年新高。

大型屋苑方面，10月份美孚新邨錄41(2.76億元)、沙田第一城錄36(1.68億元)、嘉湖山莊錄35(1.50億元)及太古城錄31(2.93億元)

