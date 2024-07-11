中原：56個鐵路盤 55個跌價 港島一屋苑成「跌價王」 另一由中產變上車盤｜樓市數據

不少人買樓會偏向選擇鐵路盤，因屬穩打穩紮物業，具有一定抗跌力，惟隨著近年樓市持續下行，幾乎全線鐵路盤樓價皆向下，加上今年有大量鐵路新盤出籠，分布於港九新界各區，令到二手鐵路盤表現失色，價量齊跌。

首半年二手鐵路盤成交量 7 年最少

據中原地產數據顯示，今年上半年二手鐵路沿線屋苑所錄得的成交量，是7年以來同期最少，整體平均呎價亦進一步跌穿1.4萬元。中原地產亞太區副主席兼住宅部陳永傑表示，據中原地產統計的56個二手鐵路沿線屋苑，今年首6個月合共錄得2,775宗買賣登記，較去年同期3,122宗減少11%，為2017年同期錄得2,760宗後的7年最少。

不過，在撤辣效應下，今年上半年鐵路盤成交量，比去年下半年升66%，但成交金額錄227.6億元，較去年同期282億元下跌19%，創7年新低。他續稱，撤辣後多個一手鐵路盤低價推出，入場費低至300多萬元，搶去大量購買力，導致二手屋苑交投受壓。單計上半年，一手鐡路上蓋項目累售逾2,700伙，佔整體新盤成交量逾三成，吸金逾320億元。另外，今年上半年該56個鐵路沿線成份屋苑的平均呎價低見13,902元，較去年同期呎價15,582元跌一成，創8年新低，重返2017年水平。