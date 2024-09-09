中原1.8億購珀薈酒店作學生公寓 涉150床位 擬斥2000萬翻新

中原投資今日(9日)宣布，已斥資1.8億購入尖沙咀栢薈酒店，計劃打造成提供約150床位的學生公寓項目，成交呎價低至7,300元左右。中原投資計劃花費約2,000萬元進行翻新，配備現代化的設施，包括24小時保安、高速網絡、休憩區、學習區等等，以滿足學生對居住環境的需求。項目步行至理工大學僅需3至4分鐘。
未來幾年學生公寓市值料逾4萬億
中原投資總裁葉明慧表示，本次投資是中原投資在香港市場的第一步，未來還將繼續增加在香港的投資和發展。目標在未來2至3年間投資2000至3000個床位，希望把香港打造成亞洲區最有規模的學生公寓投資市場之一，吸引更多環球基金和資本來港投資。她估計，未來幾年學生公寓市場的市值將高達逾4萬億港元。中原投資相信，這類型的投資項目不僅為學生提供優質的住宿選擇，也將為投資者帶來穩定的回報。隨著香港的學生人口不斷增加，學生公寓市場將會繼續保持強勁的需求，為投資者帶來更多的機會。
葉明慧指，公司過去一直在美國、英國等地投資學生公寓並獲得理想成績，此次看準時機回香港投資，並長遠看好此市場。公司除了一直在海外投資相關物業外，其母公司中原集團在香港擁有近50年的歷史，中原集團旗下擁有地產代理網絡中原地產及利嘉閣地產，對學生公寓的租賃代理服務提供支持。此外，中原亦坐擁龐大及即時的市場數據，對捕捉市場趨勢及需求很有幫助。
中原投資董事總經理江若雯表示，學生公寓市場一直是環球投資者的投資熱點，隨著來港的非本地學生數量增加，學生住宿需求也隨著飆升。是次投資，不僅為投資者帶來了全新投資機會，也為香港學生公寓市場的發展帶來了新動力。
珀薈酒店位處尖沙咀漆咸道南117號，物業地盤面積約2,048方呎，總批准建築面積約24,551方呎，於2015年改建為樓高20層的中價精品酒店，提供63個酒店房間，內設小型健身室及多用途會議室，頂層則為酒店餐廳及空中觀景天台，可飽覽維港煙花海景及開揚都市景。以上述易手價和翻新價計算，平均每個房間價超過317萬元。