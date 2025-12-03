中環利東大廈全幢招標放售 意向價8億｜商廈市況

世邦魏理仕及萊坊獲委託為聯合獨家代理，公開招標出售中環利源東街9號利東大廈全幢商廈，物業的意向價為8億元，截標日期為2026年2月10日（星期二）中午12時。是次物業將以現狀，約90%樓面租出及部份交吉出售。 利東大廈於2000年落成，為一幢30層高之辦公室大樓，地下至2樓用作零售商舖用途。此大廈備有2部升降機及2條樓梯以供上落。地盤面積約4,206方呎，總商業建築面積約80,368方呎，標準樓層面積約2,710方呎。物業地理位置鄰近德輔道中之交界，步行數分鐘更直達中環及香港港鐵站，交通便利。

物業的意向價為8億元，現時約90%樓面租出，主要租戶為醫療、健身、物理治療中心等零售行業，收租非常穩健。此外，物業於2023年進行了翻新工程，地下堂及升降機也更新現代化。再加上物業位處中環核心地段，極具改建潛力，適合發展為酒店、校舍、教育中心或學生宿舍等，對投資者或用家也是一個極具吸引力的黃金機會。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事莫偉豪表示，核心中環的整幢商業大廈，多由本地老牌家族或大型發展商長期持有，市場上連租約出售的優質物業極為罕見。自去年年底起，本港商業物業交投逐漸活躍，當中港島，尤其是中環的整幢商廈備受追捧。近期大型交易包括中環 Ovolo Central（約 2.55億元）、皇后大道中 152 號（約 11億元）、皇后大道中122號中環尚至醫療大樓 (傳以約10億成交)、集友銀行購入中上環文咸東街明大企業集團大廈（約 12.98億元）、華僑銀行購入灣仔告士打道 60 號（約 11.6 億元）、以及阿里巴巴購入銅鑼灣港島壹號中心（約 72億元）等。是次放售物業屬區內少數優質整幢商廈，具備策略性地理位置及完善配套，加上現時租賃率極高，租金回報穩定，絕對是難得的投資良機，預料將吸引本地家族、投資者及內地企業的高度關注。

萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興補充，利東大廈位於中環核心商業地段的物業，距離中環站僅2分鐘步程，交通便利，項目不僅具備地理優勢，更具備極高的改建潛力，無論是改造成精品酒店、國際校舍、教育培訓中心，甚至學生宿舍，都能充分發揮其價值，迎合市場需求，為投資者和用家帶來多元化的發展可能。隨著商廈價格較高峰期回落，加上金融活動持續增長，中環核心商業區的租售氣氛有望進一步改善，令這項投資不僅具長遠回報，更是難得的黃金機會購入全幢商廈。對於尋求穩健增值或創新發展的買家及投資者而言，這是一個兼具地段、靈活性與潛力的理想選擇。