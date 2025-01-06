中環德己立街26號全幢出售 意向價1.2億｜商廈市況

隨着香港旅遊業逐步復甦，加上零售及餐飲行業回暖，核心區的商業物業需求明顯提升，投資者於年結時段開始部署新一年的投資策略，核心地段的稀缺盤源成為市場焦點。中原(工商舖)獨家代理推出位於中環德己立街26號的全幢商業物業，該物業位處蘭桂坊核心地段，為樓高6層的傳統唐樓，極具重建及投資潛力，首次推出市場發售，意向價約1.2億元。
中原(工商舖)寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，中環德己立街26號全幢，樓高6層，包括地下商舖、閣樓儲物室及1樓至5樓寫字樓用途。該物業地盤面積約738方呎，建築面積約4,492方呎，位處蘭桂坊與德己立街交界，為中環蘭桂坊樞紐中心，地段極具優勢。物業將以現狀形式，部分交吉、部分連租約形式出售，靈活性高，適合自用及投資者作多元用途規劃。
外牆單邊位廣告潛力大
唐苑雯稱，該物業屬於市場罕有的999年批約物業，物業外牆單邊位廣告潛力大，而1樓至5樓為寫字樓用途，樓底高度約9呎5吋，空間感十足，適合用作創意工作室、精品辦公室或高端個性商業空間使用。物業座落於中環核心地段，鄰近多個著名商業及文化地標，包括置地廣場、大館及中央廣場，交通配套完善，區內吸引大批國際及本地企業進駐，投資價值備受市場肯定。
唐苑雯指出，中環一向是投資者及自用買家的熱點區域，但因供應量稀少，核心地段的唐樓物業更顯珍貴。翻查資料顯示，中環地區唐樓近年成交量極少，物業價格持續穩定，是市場中具抗跌力的資產類型。近年政府積極推動中環及鄰近區域的活化計劃，並加強旅遊業及商業活動的支持力度，令中環的商業物業需求進一步提升，蘭桂坊作為香港夜生活及旅遊熱點，更是備受國際旅客青睞。是次推出的德己立街26號全幢物業，地段無可比擬，作為蘭桂坊及中環商業核心的地標式物業，憑藉其地段優勢及多用途規劃潛力，無論作為長線投資或自用發展，均具備極高的增值潛力。