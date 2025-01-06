中環德己立街26號全幢出售 意向價1.2億｜商廈市況

環德己立街26號全幢，樓高6層，包括地下商舖、閣樓儲物室及1樓至5樓寫字樓用途。(中原工商舖提供)

隨着香港旅遊業逐步復甦，加上零售及餐飲行業回暖，核心區的商業物業需求明顯提升，投資者於年結時段開始部署新一年的投資策略，核心地段的稀缺盤源成為市場焦點。中原(工商舖)獨家代理推出位於中環德己立街26號的全幢商業物業，該物業位處蘭桂坊核心地段，為樓高6層的傳統唐樓，極具重建及投資潛力，首次推出市場發售，意向價約1.2億元。

中原(工商舖)寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，中環德己立街26號全幢，樓高6層，包括地下商舖、閣樓儲物室及1樓至5樓寫字樓用途。該物業地盤面積約738方呎，建築面積約4,492方呎，位處蘭桂坊與德己立街交界，為中環蘭桂坊樞紐中心，地段極具優勢。物業將以現狀形式，部分交吉、部分連租約形式出售，靈活性高，適合自用及投資者作多元用途規劃。