中環振邦大廈高層戶減價兩成放售 意向價2100萬｜工商舖市況

中環皇后大道中九號最新錄得高層全層易手後，成交呎價震撼全城，為中區商廈價格帶來新指標，因而吸引投資者積極在區內尋寶，帶動商廈睇樓氣氛略見轉好，而4月份商廈市場共錄得約41宗買賣成交，按月增約三成。有業主趁勢委託中原(工商舖)作獨家代理，放售中環振邦大廈高層單位，意向價約2,100萬元。

叫價較年半前調低約 21%

中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事馮潔玲表示，物業位於中環皇后大道中58至60號振邦大廈9樓A室，面積約1,400方呎，叫價約2,100萬元，呎價約1.5萬元。據了解，業主於2011年以約1,300萬元購入，折合呎價約13,800元。同時，業主於一年半前曾於市場放售該單位，當時叫價約2,660萬元，今番叫價較一年半前調低約21%。