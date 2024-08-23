中環皇后大道中152號全幢甲級商廈招標出售 市值14億

港島核心商業區罕有全幢商廈放售，高力承業主委託為聯合獨家代理公開招標出售中環皇后大道中152號全幢甲級商廈。物業截標日期為今年10月8日正午12時，現時估值約14億元。以物業總商業面積約80,876方呎計算，平均呎價約17,310元。
是次放售物業正對中環中心，為一幢28層高的甲級商業大廈，地下至15樓用途靈活，可作銀行、商舖、餐飲或零售用途，17樓至30樓則為寫字樓用途；大廈配備雙邊門面設計，分別面向皇后大道中及威靈頓街。地盤面積約4,030方呎，總商業面積約80,876方呎，每層平均面積由2,531至3,733方呎，層與層之間高度約3.25至6.6米(標準樓層為3.85米)，樓層負重量約5 kPa。此外，大廈內備有2部升降機及1部貨運升降機，以便商戶使用。整幢物業為一梯一伙設計，私隱度極高；空中花園及平台活動區設於物業3樓，而29至30樓則為頂層特色樓層，前附設露台。
全幢連租約優質商廈出售極罕見
高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，中環作為香港主要金融商業區，亦是四條港鐵路線的交匯點，因此成為許多大型跨國企業及金融機構的落腳點。區內大部分甲級寫字樓物業都由大型發展商長期持有，全部以出租而非出售形式經營，全幢連租約的優質商廈於市場上出售極為罕見，是次放售絕對是難得的投資機遇。
翟聰稱，皇后大道中152號不僅位處中環核心地段，交通便利，鄰近港鐵站。整幢大廈配套完善，加上現時接近滿租的優質租戶組合，令這幢商廈增添吸引力，相信此物業定能引起不同類型投資者的興趣。
世邦魏理仕香港資本市場及私募投資執行董事莫偉豪指，坐落於中環核心商業區內的物業，憑藉其優越的地理位置，向來備受租戶青睞。物業鄰近多幢著名甲級商廈，著名餐飲零售商店林立，臨近中環半山扶手電梯，距離港鐵上環站及中環站分別僅需3分鐘及7分鐘的步程。另外，物業於2020年落成，採用高規格建築物料及升高地台設計，單位內少柱實用，空間感十足，適合作辦公室、零售和餐飲業等。物業目前出租率極高；而地下商舖為著名連鎖餐廳租戶「FRITES」。