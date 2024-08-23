中環皇后大道中152號全幢甲級商廈招標出售 市值14億

是次放售物業正對中環中心，為一幢28層高的甲級商業大廈，地下至15樓用途靈活，可作銀行、商舖、餐飲或零售用途，17樓至30樓則為寫字樓用途；大廈配備雙邊門面設計，分別面向皇后大道中及威靈頓街。地盤面積約4,030方呎，總商業面積約80,876方呎，每層平均面積由2,531至3,733方呎，層與層之間高度約3.25至6.6米(標準樓層為3.85米)，樓層負重量約5 kPa。此外，大廈內備有2部升降機及1部貨運升降機，以便商戶使用。整幢物業為一梯一伙設計，私隱度極高；空中花園及平台活動區設於物業3樓，而29至30樓則為頂層特色樓層，前附設露台。

全幢連租約優質商廈出售極罕見

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，中環作為香港主要金融商業區，亦是四條港鐵路線的交匯點，因此成為許多大型跨國企業及金融機構的落腳點。區內大部分甲級寫字樓物業都由大型發展商長期持有，全部以出租而非出售形式經營，全幢連租約的優質商廈於市場上出售極為罕見，是次放售絕對是難得的投資機遇。

翟聰稱，皇后大道中152號不僅位處中環核心地段，交通便利，鄰近港鐵站。整幢大廈配套完善，加上現時接近滿租的優質租戶組合，令這幢商廈增添吸引力，相信此物業定能引起不同類型投資者的興趣。