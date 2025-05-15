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地產
2025-05-15 19:50:15

中環皇后大道中9號全層劈價放售 意向呎價1.8萬｜商廈市況

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中環皇后大道中9號全層劈價放售 意向呎價1.8萬｜商廈市況

中環皇后大道中9號全層劈價放售 意向呎價1.8萬｜商廈市況

繼早前成功促成皇后大道中92301-03單位，並以約1.45億元成交後，世邦魏理仕獲業主委託為獨家代理，放售香港中環皇后大道中910樓全層 。物業建築面積約13,719方呎，以「 現狀」形式交吉出售，業主現時最新意向價為約2.5億元，即意向建築呎價為18,222元。

業主誠意放售是次出售物業，意向建築呎價由原本約22,000元，大幅下調至18,222元。極具吸引力的呎價加上稀有放售，對於有意於中環核心商圈購入超甲級商廈樓面的投資者及用家來說，實屬非常難得的機會，相信將吸引不少本地及內地買家趁低吸納。

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香港交易所總交易金額為63

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黄懿誠表示物業為中環核心商圈的甲級商廈，交通十分便利，向來深受用家歡迎。物業為全層出售，區內十分罕有，加上物業裝潢雅緻，即買即用，非常適合用作集團總部或投資。回顧近日市場觸目成交，香港交易所以實用呎價約42,850元收購交易廣場一期9層樓面，以及交易廣場平台1樓及2樓若干舖位，總交易金額為約63億元。成交顯示了中環核心商業區的交投氣氛活躍，中環的完善商業生態對投資者及用家具相當的吸引力。

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黄懿誠補充參考2024年皇后大道中9號三宗成交，分別為針織商人羅建生相關人士以1.45億元出售2301-03單位，呎價約18,575元；外資證券行羅沙證券DA ROSA家族以4,000萬元出售701單位，呎價約22,663元；及觀瀾湖集團相關人士以3.1億元出售29樓全層，呎價約22,514元。

 即睇中環皇后大道中放盤 (House730)

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