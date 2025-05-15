中環皇后大道中9號全層劈價放售 意向呎價1.8萬｜商廈市況

繼早前成功促成皇后大道中9號2301-03單位，並以約1.45億元成交後，世邦魏理仕獲業主委託為獨家代理，放售香港中環皇后大道中9號10樓全層 。物業建築面積約13,719方呎，以「 現狀」形式交吉出售，業主現時最新意向價為約2.5億元，即意向建築呎價為18,222元。
業主誠意放售是次出售物業，意向建築呎價由原本約22,000元，大幅下調至18,222元。極具吸引力的呎價加上稀有放售，對於有意於中環核心商圈購入超甲級商廈樓面的投資者及用家來說，實屬非常難得的機會，相信將吸引不少本地及內地買家趁低吸納。
香港交易所總交易金額為63億
世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黄懿誠表示，物業為中環核心商圈的甲級商廈，交通十分便利，向來深受用家歡迎。物業為全層出售，區內十分罕有，加上物業裝潢雅緻，即買即用，非常適合用作集團總部或投資。回顧近日市場觸目成交，香港交易所以實用呎價約42,850元收購交易廣場一期9層樓面，以及交易廣場平台1樓及2樓若干舖位，總交易金額為約63億元。成交顯示了中環核心商業區的交投氣氛活躍，中環的完善商業生態對投資者及用家具相當的吸引力。
黄懿誠補充，參考2024年皇后大道中9號三宗成交，分別為針織商人羅建生相關人士以1.45億元出售2301-03單位，呎價約18,575元；外資證券行羅沙證券DA ROSA家族以4,000萬元出售701單位，呎價約22,663元；及觀瀾湖集團相關人士以3.1億元出售29樓全層，呎價約22,514元。