中環皇后大道中9號全層劈價放售 意向呎價1.8萬｜商廈市況

繼早前成功促成皇后大道中9號2301-03單位，並以約1.45億元成交後，世邦魏理仕獲業主委託為獨家代理，放售香港中環皇后大道中9號10樓全層 。物業建築面積約13,719方呎，以「 現狀」形式交吉出售，業主現時最新意向價為約2.5億元，即意向建築呎價為18,222元。 業主誠意放售是次出售物業，意向建築呎價由原本約22,000元，大幅下調至18,222元。極具吸引力的呎價加上稀有放售，對於有意於中環核心商圈購入超甲級商廈樓面的投資者及用家來說，實屬非常難得的機會，相信將吸引不少本地及內地買家趁低吸納。