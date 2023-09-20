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地產
2023-09-20 20:52:39

九龍城新盤｜低價奏效！文曜周三開售即賣出10伙 吸金9000萬

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九龍城新盤｜低價奏效！文曜周三開售即賣出10伙 吸金9000萬

九龍城新盤｜低價奏效！文曜周三開售即賣出10伙 吸金9000萬

由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」周二(19)以「蝕本價」首推31伙，一房及兩房提供最高25%折扣，三房則提供最高27%折扣，單位折實售價由598.8萬元起，折實呎價15,730元起，折實平均呎價18,488元。該盤今日(20)正式開售，截至晚上8時，已錄得10伙成交，套現約9,003.02萬元。

建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，「文曜」昨日以「九龍塘41名校網爆筍價」發布首張價單後，迅即熱爆市場，不少意向買家親身到場排隊參觀，場面墟冚，更有不少準買家即時入票預留。有見及此，發展商決定於今日開售，截至晚上8時，已錄得10伙成交，成交價介乎約598.8萬至1,811.78萬元，呎價介乎約15,730元至20,042元，套現約9,003.02萬元。

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九龍城新盤｜低價奏效！文曜周三開售即賣出10伙 吸金9000萬

「文曜」示範單位已累計錄得逾3,000人次參觀，鑑於市場反應熱烈，不少單位已被認購，發展商將考慮按市場需要加推單位應市。

示範單位累錄逾3000人次參觀

「文曜」自周一(18)開放現樓示範單位予公眾參觀以來，參觀情況踴躍，排隊參觀人龍一直排到行人路上，部分時段輪候時間更達一小時，場面熱鬧；而示範單位內亦人頭湧湧，不少意向買家對項目開則、用料、景觀及價格等各方面均非常欣賞，部分意向人士更於參觀後立即拍板預留，暫時售出連預留共16伙，可見爆筍價激活新盤市場氣氛，大收旺場。

鄭智荣指，截至今日晚上8時，示範單位已累計錄得逾3,000人次參觀，鑑於市場反應熱烈，不少單位已被認購，發展商將考慮按市場需要加推單位應市。

「文曜」首批31伙實用面積介乎379至904方呎，涵蓋8伙一房、17伙兩房及6伙三房。發展商設有兩種建築期付款辦法，單位折實售價由598.8萬至1,930.9萬元，折實呎價介乎15,730元至21,360元。入場單位為3樓D室，實用面積379方呎，一房間隔，折實售價598.8萬元，呎價約15,799元。

「文曜」以現樓形式登場，屬單幢住宅大樓，提供92伙，實用面積379至2,183方呎，戶型包括一房至四房，當中兩房佔48伙，一房提供22伙，三房涉21伙，四房僅1伙；全數單位採獨立廚房(梗廚)設計。發展商設有3個現樓無改動示範單位，均位處26樓，其中A室屬634方呎兩房、C室屬904方呎三房，而D室為379方呎一房。

即睇九龍城文曜最新資訊 (House730)

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