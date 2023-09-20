九龍城新盤｜低價奏效！文曜周三開售即賣出10伙 吸金9000萬

由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」周二(19日)以「蝕本價」首推31伙，一房及兩房提供最高25%折扣，三房則提供最高27%折扣，單位折實售價由598.8萬元起，折實呎價15,730元起，折實平均呎價18,488元。該盤今日(20日)正式開售，截至晚上8時，已錄得10伙成交，套現約9,003.02萬元。

建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，「文曜」昨日以「九龍塘41名校網爆筍價」發布首張價單後，迅即熱爆市場，不少意向買家親身到場排隊參觀，場面墟冚，更有不少準買家即時入票預留。有見及此，發展商決定於今日開售，截至晚上8時，已錄得10伙成交，成交價介乎約598.8萬至1,811.78萬元，呎價介乎約15,730元至20,042元，套現約9,003.02萬元。