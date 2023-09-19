示範單位｜九龍城文曜逾900呎三房雙套 享開揚九龍塘景觀｜多圖

建灝地產旗下新盤九龍城「文曜」以現樓形式登場，屬單幢住宅大樓，提供92伙，實用面積379至2,183方呎，戶型包括一房至四房，當中兩房佔48伙，一房提供22伙，三房涉21伙，四房僅1伙；全數單位採獨立廚房(梗廚)設計。
發展商設有3個現樓無改動示範單位，均位處26樓，其中C室為三房雙套連儲物室單位，實用面積904方呎。
單位不設玄關位，大廳長形開則，特長客飯廳長逾6.6米，闊約3.6米。全屋採用優質木地板，美觀耐用，大門特別安裝韓國Samsung電子門鎖，住戶可以手機應用程式開啟及遙距收取進出通知，增加安全性。客廳連接露台及設摺疊式趟門，不但可把開揚九龍塘景觀帶入室內，又可遠眺港九都會及維港繁華美景，同時亦可提升室內採光度。
寢區則設有3個睡房，房間設計寬敞，主人套房長約3.7米，闊約2.8米，可三邊落床，同時更設L形轉角窗，套廁配備浴缸；而另外兩間睡房面積亦見寬敞，空間實用，可靈活放置睡床、衣櫃及書枱，當中一個套房更可享維港海景，視野開揚。
廚房設有特長L形工作檯面，並特設大窗，住戶可一邊煮食，一邊享受天然風及窗外風景。隨樓附送一系列法國著名品牌De Dietrich家電，包括嵌入式單頭及雙頭煤氣煮食爐、電磁爐、蒸焗爐、雪櫃、抽油煙機及洗衣乾衣機等。浴室巧用多種石材，潔具採用德國Duravit和百年品牌Hansgrohe。單位不但面積寬裕，且享有完善配套，全方位滿足升級換樓家庭的需要。