示範單位｜九龍城文曜逾900呎三房雙套 享開揚九龍塘景觀｜多圖

建灝地產旗下新盤九龍城「文曜」以現樓形式登場，屬單幢住宅大樓，提供92伙，實用面積379至2,183方呎，戶型包括一房至四房，當中兩房佔48伙，一房提供22伙，三房涉21伙，四房僅1伙；全數單位採獨立廚房(梗廚)設計。

發展商設有3個現樓無改動示範單位，均位處26樓，其中C室為三房雙套連儲物室單位，實用面積904方呎。

單位不設玄關位，大廳長形開則，特長客飯廳長逾6.6米，闊約3.6米。全屋採用優質木地板，美觀耐用，大門特別安裝韓國Samsung電子門鎖，住戶可以手機應用程式開啟及遙距收取進出通知，增加安全性。客廳連接露台及設摺疊式趟門，不但可把開揚九龍塘景觀帶入室內，又可遠眺港九都會及維港繁華美景，同時亦可提升室內採光度。