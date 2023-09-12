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地產
2023-09-12 18:29:43

九龍城新盤｜文曜提供代繳從價印花稅優惠 中原於九龍塘設樓盤專門店

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九龍城新盤｜文曜提供代繳從價印花稅優惠 中原於九龍塘設樓盤專門店

為配合「文曜」銷售部署，中原地產特意將九龍塘伯爵街分行打造成專門店，並於今天(12日)開幕。(李睿哲攝)

建灝地產旗下九龍城「文曜」上周公布兩項折扣優惠後，投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目迄今錄得逾千宗查詢，大部分為41校網的家庭客，當中有約兩成為內地客。他透露，項目最快本周內公布首張價單，以及開放現樓單位予公眾參觀。

鄭智荣指，項目將為買家提供代繳從價印花稅優惠，上限為樓價4.25%；若不採用此優惠，則可獲5%折扣優惠。同時，亦考慮為買家提供按揭付款計劃。另外，同系的赤柱「ONE STANLEY」正待批滿意紙，部署今年內以現樓形式推售。

為配合項目銷售部署，中原地產特意將九龍塘伯爵街分行打造成「文曜」專門店，並於今天(12)開幕，為客人提供項目最新資訊，同時設有項目一手專組精英，駐場作詳細介紹及解答查詢。

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陳永傑：41名校網新盤供應彌足珍貴

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上月市區爆發新盤戰，且成功創出理想銷情，為樓市注下強心針，市場觀望氣氛即時消散，各大發展商亦看準時機，趁勢推盤，相信一手新盤繼續主導大市。事實上，家庭換樓客一直渴求市區全新項目，尤其是41校網盤，根據市場資料，本港今年一手新盤潛在供應多達2.88萬伙，九龍區(不包括西貢及將軍澳)佔約其中1.34萬伙，而當中只有225伙即約1.7%坐擁41名校網，可見供應彌足珍貴。

他稱，項目附近對上一個推出的一手新盤已經要追溯至3年前，位處延文禮士道的單幢式低密度住宅，當年首張價單折實平均呎價超過2.9萬元。「文曜」正正位處41名校網內，提供92伙，標準單位戶型涵蓋一房至三房，當中以兩房一套連儲物室為主，佔全盤逾52%，相信可滿足家庭換樓客及投資收租客的需求。

九龍區一手買賣登記及金額已超去年

中原地產東南中九龍區營業董事李玉祥指，九龍區一手新盤一直備受買家追捧，根據中原地產研究部資料顯示，今年首8個月，九龍區(不包括西貢及將軍澳)一手私人住宅買賣合約登記錄得3,014宗，成交金額428.8億元，早已超越去年全年2,346宗及297.9億元紀錄，分別升28%44%，反映九龍新盤交投價量齊升。

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九龍城新盤｜文曜提供代繳從價印花稅優惠 中原於九龍塘設樓盤專門店

陳永傑(左二)表示，「文曜」位處41名校網內，提供92伙，標準單位戶型涵蓋一房至三房，相信可滿足家庭換樓客及投資收租客的需求。(李睿哲攝)

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