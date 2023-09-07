九龍城新盤｜文曜部署月內開售 涵蓋一房至四房 面積最大逾2100呎

建灝地產旗下九龍城「文曜」今日(7日)公布最新動向，投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目銷售部署已屆最後階段，最快月內開售。

「文曜」提供92伙，單位實用面積介乎379至2,183方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房單位，佔全盤逾一半，而單位全數採獨立廚房(梗廚)設計。鄭智荣稱，由於屬翻新項目，故不受《一手住宅物業銷售條例》限制，故不會上載售樓說明書及價單，不過項目售價尚未定案，由於屬41校網的樓盤供應不多，故難作參考，但他提及九龍塘「雋睿」早年推出的首張價單，折實平均呎價近3萬元。他透露，項目的目標客源為心儀41校網的家庭客、醫護人員、專業人士等。