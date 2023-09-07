九龍城新盤｜文曜部署月內開售 涵蓋一房至四房 面積最大逾2100呎

建灝地產旗下九龍城「文曜」今日(7日)公布最新動向，投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目銷售部署已屆最後階段，最快月內開售。
「文曜」提供92伙，單位實用面積介乎379至2,183方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房單位，佔全盤逾一半，而單位全數採獨立廚房(梗廚)設計。鄭智荣稱，由於屬翻新項目，故不受《一手住宅物業銷售條例》限制，故不會上載售樓說明書及價單，不過項目售價尚未定案，由於屬41校網的樓盤供應不多，故難作參考，但他提及九龍塘「雋睿」早年推出的首張價單，折實平均呎價近3萬元。他透露，項目的目標客源為心儀41校網的家庭客、醫護人員、專業人士等。
整個項目總投資額逾12億
鄭智荣指，「文曜」前身為投資者收租用途，集團去年以逾11億元購入，其後再斥資約1.2億元進行翻新，平均每個單位翻新費約130萬元，整個項目總投資額逾12億元。
發展商將為買家提供多項折扣優惠，其中包括「41名校網折扣」及「九龍塘花園城市生活折扣」，兩項優惠各提供2%折扣，可同時使用。
住客會所「CLUB SUTTON」設多項動靜皆宜設施
另外，鄭智荣今日亦介紹項目住客會所「CLUB SUTTON」，提供多項設施，包括20米長室外游泳池、池畔燒烤區、宴會廳、24小時室內健身室及水療室等。