九龍城新盤｜文曜首推31伙 折實最平598萬 發展商：「賣大包益買家」

由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」周二(19日)公布首張價單，涉及31伙，一房及兩房提供最高25%折扣，三房則提供最高27%折扣，整批折實售價由598.8萬元起，折實呎價15,730元起，折實平均呎價18,488元。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，文曜首批以低於成本價發售，按該盤購入價計，每方呎成本約20,600元，坦言「賣一間蝕一間」，更形容首批屬於「九龍塘41名校網爆筍價」，是「賣大包，益買家，買家人人開心，老闆見到傷心。」

鄭智荣表示，期望首批定價吸引更多買家參觀項目，並稱集團不是「要賺盡嘅發展商」，強調日後加推單位有加價空間，另將保留項目約40%至50%單位作長線收租之用。他指，「文曜」昨日(18日)已開放示範單位予公眾參觀，單日已錄逾800參觀人次，即日起客人可以預留單位，最快月內開售。