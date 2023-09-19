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地產
2023-09-19 17:51:18

九龍城新盤｜文曜首推31伙 折實最平598萬 發展商：「賣大包益買家」

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九龍城新盤｜文曜首推31伙 折實最平598萬 發展商：「賣大包益買家」

九龍城新盤｜文曜首推31伙 折實最平598萬 發展商：「賣大包益買家」

由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」周二(19)公布首張價單，涉及31伙，一房及兩房提供最高25%折扣，三房則提供最高27%折扣，整批折實售價由598.8萬元起，折實呎價15,730元起，折實平均呎價18,488元。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，文曜首批以低於成本價發售，按該盤購入價計，每方呎成本約20,600元，坦言「賣一間蝕一間」，更形容首批屬於「九龍塘41名校網爆筍價」，是「賣大包，益買家，買家人人開心，老闆見到傷心。」

鄭智荣表示，期望首批定價吸引更多買家參觀項目，並稱集團不是「要賺盡嘅發展商」，強調日後加推單位有加價空間，另將保留項目約40%50%單位作長線收租之用。他指，「文曜」昨日(18)已開放示範單位予公眾參觀，單日已錄逾800參觀人次，即日起客人可以預留單位，最快月內開售。

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九龍城新盤｜文曜首推31伙 折實最平598萬 發展商：「賣大包益買家」

「文曜」昨日(18日)已開放示範單位予公眾參觀，單日已錄逾800參觀人次，即日起客人可以預留單位，最快月內開售。

入場單位屬379方呎一房

「文曜」首批31伙實用面積介乎379904方呎，涵蓋8伙一房、17伙兩房及6伙三房。發展商設有兩種建築期付款辦法，單位折實售價由598.8萬至1,930.9萬元，折實呎價介乎15,730元至21,360元。入場單位為3D室，實用面積379方呎，一房間隔，折實售價598.8萬元，呎價約15,799元。

至於呎價最低單位、亦為兩房入場單位，屬3A室，實用面積635方呎，折實售價998.85萬元，呎價約15,730元。三房入場單位為5C室，實用面積904方呎，折實售價1,542.12萬元，呎價約17,059元。

九龍城新盤｜文曜首推31伙 折實最平598萬 發展商：「賣大包益買家」

「文曜」首批入場單位為3樓D室，實用面積379方呎，一房間隔，折實售價598.8萬元，呎價約15,799元。

整個項目總投資額逾12

「文曜」以現樓形式登場，屬單幢住宅大樓，提供92伙，實用面積379至2,183方呎，戶型包括一房至四房，當中兩房佔48伙，一房提供22伙，三房涉21伙，四房僅1伙；全數單位採獨立廚房(梗廚)設計。發展商設有3個現樓無改動示範單位，均位處26樓，其中A室屬634方呎兩房、C室屬904方呎三房，而D室為379方呎一房。

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建灝早前表示，「文曜」斥資約1.2億元進行翻新，平均每個單位翻新費約130萬元，整個項目總投資額逾12億元。(資料圖片)

資料顯示，文曜前身為住宅項目「銅璵」，於2016年落成。其後於2017年由鄧成波家族購入全幢物業，並打造成「富貴長者屋」蔚盈軒。去年6月鄧成波家族以11.4億元沽出蔚盈軒予建灝地產，因此《一手住宅物業銷售條例》並不適用於文曜。建灝早前表示，斥資約1.2億元進行翻新，平均每個單位翻新費約130萬元，整個項目總投資額逾12億元。

即睇九龍城文曜最新資訊 (House730)

26樓C室三房雙套連儲物室無改動示範單位⇊

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