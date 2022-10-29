九龍城新盤｜瓏碧開放式現樓單位 一變二北歐型格風 戶外用餐區夠哂CHILL！

碧桂園(2007)九龍城單幢新盤瓏碧已取得入伙紙，預計明年初交樓，最新設有現樓示範單位，包括25全層現樓單位(A至K單位)，以及12樓連家具之B單位、C單位及J單位，經已開放予公眾參觀；其中12樓的3個單位將連家具發售。

12 樓 B 單位

12樓B單位及J單位為連家具現樓單位，同屬開放式間隔，實用面積213方呎。發展商特別展出兩種不同主題的家具組合，包括北歐銀白風和日系原木風，讓買家即場挑選心儀風格。戶型方正實用，樓層與樓層之間的高度為3.45米。正方形客飯廳可擺放三座位沙發及雲石茶几，利用富有自然質感的木質特色牆貫穿客飯廳。客飯廳上方設置約67方呎睡房，利用垂直空間設計分隔出不同生活空間，並提供更多儲物空間。

客廳直連38方呎的三合一露台，住戶可放置戶外休閒椅和「ACasetable」作為戶外用餐區，享受戶外的清新空氣和九龍仔公園或九龍寨城公園的曠闊景觀。

另外，發展商為浴室引入流沙夾絲玻璃趟門設計，注入輕奢時尚色彩。單位浴室設備齊全，包括NCCO醫療級便攜式空氣淨化機，流線型大鏡櫃內設MK AIRA Series三合一萬用充電座、直立式風筒架等；並加入隱藏式紙巾櫃及嵌入式馬桶刷。