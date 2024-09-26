九龍灣企業廣場1期逾三萬呎雙全層 意向價約1.945億｜商廈市況

該單位屬頂層特色戶，樓底特高，高達約13.1呎，較其餘標準樓層約11.2呎為高，另單位負重旺亦達5 KPA，其餘樓層為約3KPA。景觀方面，單位可望城市景、部份海景，並備有齊全辦公室裝修，為買家或租客節省大量裝修開支；而另一個樓層則為19樓，面積約12,309方呎，意向價約7,139萬元，呎價僅約5,800元，將以交吉形式出售。該層更設有24小時冷氣運作，對有意作數據中心相關行業發展更有利。該層樓面亦同時招租，意向呎租約22元，涉及月租約27萬元。

近期東九商廈造價回落

謝立生稱，企業廣場為九龍灣地標甲廈之一，地理優越，不論大廈設施及質素均有保證，加上交通便利，除鄰近觀塘繞道，亦有穿梭巴士來往港鐵九龍灣站。謝立生分析，近期東九商廈造價回落，市場上率先受關注商廈特色戶，當中最新錄得的買賣成交為九龍灣第一集團中心25樓全層特色戶連平台，以約1.1億元沽出，而同區富臨中心早前亦錄大手買賣，該廈A座及B座27樓全層連私家空中平台，以約1.6億元易手，折合呎價約6,666元。